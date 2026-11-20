Συνέχεια στο σερί νικών θέλει να δώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Ρεάλ στην κατάμεστη «Sunel Arena» (21:15) για την 13 η αγωνιστική της Euroleague.

Για άλλη μια φορά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αποδείχθηκε επτάψυχη και πιστοποίησε τη νοοτροπία νικητή που τη χαρακτηρίζει. Η αναμέτρηση με τη Μακάμπι στη Λεμεσό αποτελεί άλλη μια απόδειξη των παραπάνω, καθώς οι Πειραιώτες βρέθηκαν όχι απλά με την πλάτη στον τοίχο, αλλά με την ήττα σχεδόν… δεδομένη.

Κι όμως βρήκαν τρόπο να μείνουν ζωντανοί και δικαιώθηκαν, καθώς μετά την ανεπανάληπτη ανατροπή νωρίτερα στον «μαραθώνιο» από το -28 με τη Βαλένθια και την επικράτηση στην παράταση, αυτή τη φορά είχαν ως από μηχανή θεό τον Βεζένκοφ, ο οποίος ευστόχησε σε ένα αδιανόητο τρίποντο από το κέντρο για να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο (82-82) και εκεί με άλλο ένα buzzer beater του Τζόζεφ από την κορυφή, να λυγίσουν την «ομάδα του λαού» (95-97).

Χάρη σε αυτή την αλληλουχία των μεγάλων σουτ, ο Ολυμπιακός μπόρεσε να νικήσει και την κόπωση, αλλά και τα λάθη που είχε κάνει στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, όταν απώλεσε το διψήφιο προβάδισμα που είχε χτίσει στο πρώτο 20λεπτο, με την κλάση του Βεζένκοφ των 37 πόντων να οδηγεί στη νίκη και στο 9-3 που διατήρησε τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή μαζί με τη Βαλένθια.

Η παραμονή στο ρετιρέ περνά πλέον από τη σπουδαία μονομαχία με τη Ρεάλ στα Άνω Λιόσια, σε μια άτυπη συνέχεια του περσινού τελικού στο «T-Center» όπου η ομάδα του Μπαρτζώκα πανηγύρισε την επιστροφή της στην κορυφή της Ευρώπης. Ζητούμενο είναι να συνεχιστεί το σερί των τεσσάρων νικών του Ολυμπιακού ως γηπεδούχος που προσφέρεται στο 1.83.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ αποδίδει εξαιρετικό μπάσκετ μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα των τριών ηττών και παρά τις σημαντικές απουσίες έχει μάθει να ζει από το βάθος του ρόστερ και των λύσεων που προσφέρει.

Το τέμπο της «βασίλισσας» είναι υψηλό διαθέτοντας την πρώτη επίθεση της λίγκας και όπως έχει δείξει και ο Ολυμπιακός μπορεί να το ακολουθήσει ώστε να επιβεβαιωθεί το Over 169.5 σε απόδοση 1.87.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

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