Φουρνιέ: Η αποθέωσή του στον Βεζένκοβ για το ρεκόρ του
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Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησής του αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ μετά το ρεκόρ που πέτυχε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Σπουδαίο επίτευγμα κατάφερε ο Σάσα Βεζένκοβ, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague.
Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, αποθέωσε τον MVP της διοργάνωσης, γράφοντας: «ΘΡΥΛΟΣ. Συγχαρητήρια για το επίτευγμα αδερφέ. Περισσότερα θα ακολουθήσουν».
LEGEND. Congrats on the accomplishment brother. More to come https://t.co/I3Q29SdFYJ— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 12, 2026
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@Photo credits: eurokinissi
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