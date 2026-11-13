Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησής του αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ μετά το ρεκόρ που πέτυχε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σπουδαίο επίτευγμα κατάφερε ο Σάσα Βεζένκοβ, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, αποθέωσε τον MVP της διοργάνωσης, γράφοντας: «ΘΡΥΛΟΣ. Συγχαρητήρια για το επίτευγμα αδερφέ. Περισσότερα θα ακολουθήσουν».