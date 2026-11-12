Η Ελλάδα κατέκτησε τρία μετάλλια με τους Γρηγόρη Πολυχρονίδη και την Δήμητρα Παπαδοπούλου, στο World Boccia Cup 2026 που διεξάγεται στη Βραζιλία και το Σάο Πάολο.

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό Παραολυμπιακό κίνημα, με πρωταγωνιστές τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη, με Ramp Operator την Κατερίνα Πατρώνη, και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, με Ramp Operator τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Οι δύο Έλληνες αθλητές κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στη κατηγορία των ζευγαριών BC3, ενώ ο Πολυχρονίδης πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στο BC3 Ανδρών και η Παπαδοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο BC3 Γυναικών.

Το δίδυμο Πολυχρονίδη-Παπαδοπούλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα ζευγάρια του BC3. Η ελληνική αποστολή κυριάρχησε στον τελικό των ζευγαριών BC3, επικρατώντας της Ισπανίας με 9-1 και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στο Sao Paulo 2026 World Boccia Cup.

Ακόμη, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία BC3 ανδρών, με Ramp Operator την Κατερίνα Πατρώνη, ενώ η Δήμητρα Παπαδοπούλου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία BC3 γυναικών, με Ramp Operator τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Ο Πολυχρονίδης έφτασε αήττητος στον τελικό, όπου ηττήθηκε με 6-4 από τον Βραζιλιάνο Diogo Castro, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική αγωνιστική παρουσία με το αργυρό μετάλλιο. Η Παπαδοπούλου, με τη δική της σπουδαία εμφάνιση, πρόσθεσε το χάλκινο στη συλλογή των ελληνικών επιτυχιών.

Με την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της ελληνικής αποστολής στο Σάο Πάολο και τη συνεχή στήριξη των αθλητών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς, η ΕΠΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να διεκδικούν αυτό που αξίζουν: τη θέση τους στην κορυφή. Καθοριστική η συμβολή του ομοσπονδιακού προπονητή Ανδρέα Κεραμύδα στην επιτυχία της ελληνικής ομάδας.

Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή βρίσκεται σταθερά δίπλα στους αθλητές, επενδύοντας στην αγωνιστική τους προσπάθεια και στηρίζοντας έμπρακτα την παρουσία τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.