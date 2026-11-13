Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του στα social media τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Μέσω stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα αναρωτήθηκε αν έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα των συλληφθέντων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Έτοιμος είμαι ξεκινήσατε τη λάσπη; Ούτε ομπρέλα δεν θα κρατήσω. Αλλά ένα θα σας πω. Στα ψέματά σας και στη λάσπη σας σας εγώ θα απαντάω με αλήθειες. Πάμε όποιος και αν θέλει.

Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»