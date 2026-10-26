Η Οργανωτική Επιτροπή του TUI Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Ρόδου δίνει δυναμικό «παρών» στη μεγάλη γιορτή του Μαραθωνίου της Αθήνας, συμμετέχοντας στην έκθεση MarathonExpo.

Με στόχο την περαιτέρω διεθνή προβολή και την προσέλκυση δρομέων από κάθε γωνιά του πλανήτη, η Οργανωτική Επιτροπή του TUI Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Ρόδου δίνει δυναμικό «παρών» στη μεγάλη γιορτή του Μαραθωνίου της Αθήνας. Αντιπροσωπεία της επιτροπής, με επικεφαλής την Πρόεδρο Μαριέτα Παπαβασιλείου,θα βρίσκεται στην Αθήνα από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου 2026, συμμετέχοντας στην έκθεση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, Allwyn MarathonExpo.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Νοτιοανατολικής Μεσογείου θα φιλοξενηθεί στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου, στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εκεί, οι επισκέπτες και οι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, αναλυτικά, για τον 12ο Μαραθώνιο της Ρόδου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς του δρομικού κινήματος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Μαριέτα Παπαβασιλείου, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς το κοινό της Marathon Expo:

«Περιμένουμε με ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά όλους τους δρομείς και τους επισκέπτες να έρθουν και να γνωρίσουν τον αγώνα μας, καθώς και να πάρουν μια μικρή γεύση της δωδεκανησιακής φιλοξενίας. Και φυσικά, τους περιμένουμε στις 18 Απριλίου στην πανέμορφη Ρόδο, για να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές του νησιού, αλλά και για να τρέξουν σε έναν πραγματικά ξεχωριστό αγώνα, μαζί με δρομείς απ’ όλο τον κόσμο».

Ανοιχτές οι εγγραφές για το 2027

Η Οργανωτική Επιτροπή ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι ψηφιακές εγγραφές για τη διοργάνωση του 2027 έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι δρομείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα στα εξής αγωνίσματα:

Μαραθώνιος Δρόμος

Ημιμαραθώνιος

Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.

Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται σε μια μοναδικής ομορφιάς παραθαλάσσια διαδρομή, η οποία διέρχεται δίπλα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Ρόδου. Ο αγώνας φέρει την επίσημη έγκριση και πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ, καθώς και της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων (AIMS).

Συνδιοργανωτές της μεγάλης αθλητικής γιορτής είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Το γεγονός υποστηρίζεται ενεργά από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ενώ ο παγκόσμιος τουριστικός κολοσσός TUI αποτελεί τον Χορηγό Τίτλου και Συνεργάτη Διανομής, ενισχύοντας καθοριστικά τη διεθνή εμβέλεια του νησιού.