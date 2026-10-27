Στην Μεσσηνία διεξήχθη το 7ο ΔΕΗ Ironman 70.3 Greece με τη συμμετοχή 1.700 τριαθλητές από 85 χώρες. Χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα με τον Παναγιώτη Πολύζο.

Η παγκόσμια κοινότητα του τριάθλου συναντήθηκε στην Costa Navarino για τον κορυφαίο αγώνα της Ελλάδας, ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece το τριήμερο 23-25 Οκτωβρίου. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη δυναμική του τριάθλου φέρνοντας κοντά ανθρώπους από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αμερική, τη Γερμανία, με την Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις συμμετοχές.

Οι πρωταγωνιστές της αγωνιστικής ημέρας

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αθλητές που δοκιμάστηκαν σε μια απαιτητική διαδρομή συνολικής απόστασης 70.3 μιλίων: 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρεξίματος. Με φόντο το φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαχειριστούν τις δυνάμεις τους, να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια και να διεκδικήσουν τον τερματισμό τους.

Στη γενική κατάταξη των ανδρών, την πρώτη θέση κατέκτησε για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Παναγιώτης Πολύζος με χρόνο 3:57:32. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε o Richard Balland, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Βασίλης Μητρόπαππας.

Στην αντίστοιχη κατάταξη των γυναικών, την κορυφή του βάθρου κατέκτησε η Αναστασία Τσουρουκτζή με χρόνο 4:42:29. Ακολούθησαν η Σοφία Γαρέφη και στη 3η θέση η Gaia Palumbo. Για κάθε αθλητή που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, η ολοκλήρωση της διαδρομής αποτέλεσε μια προσωπική νίκη. Οι προσπάθειες των συμμετεχόντων ανέδειξαν τις αξίες της επιμονής, της πειθαρχίας και του σεβασμού, που βρίσκονται στον πυρήνα του τριάθλου, αξίες που αποτυπώνονται στο φετινό μετάλλιο του αγώνα που φέρει την επιγραφή Ethos, Pathos, Athlos.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, το JYSK Night Run Peloponnese έφερε δρομείς ηλικίας 16 ετών και άνω σε μια ξεχωριστή διαδρομή 5 χιλιομέτρων, με αφετηρία τη Navarino Agora. Για πρώτη φορά, οι συμμετέχοντες διέσχισαν το γήπεδο γκολφ The Bay Course, τρέχοντας μέσα στο μεσσηνιακό τοπίο τη χρυσή ώρα πριν από τη δύση του ήλιου, σε μια διαδρομή σχεδιασμένη για δρομείς διαφορετικών επιπέδων.

Το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη πήραν οι μικροί αθλητές στο ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese, που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στο W Costa Navarino. Τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον αθλητισμό σε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και διασκέδασης, συμμετέχοντας σε μια δράση που αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης, της συμμετοχής και της ευγενούς άμιλλας από μικρή ηλικία.

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της διοργανώτριας εταιρείας, ευΖΗΝ feelόsophy κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Η φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino Peloponnese, Greece αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό, με ρεκόρ συμμετοχών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάδειξη μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε: «Το IRONMAN 70.3 ανέδειξε για άλλη μια φορά τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο ως διεθνή αθλητικό προορισμό. Συγχαρητήρια στους αθλητές, στους διοργανωτές και στους εθελοντές για τον μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο αγώνα τριάθλου που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα».

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ, κα Έλενα Χριστοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν αξίες όπως η συνέπεια, η προσπάθεια και η στοχοπροσήλωση. Το ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece αποτελεί μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, που αναδεικνύει την Ελλάδα μέσα από τον αθλητισμό και προσελκύει αθλητές από όλο τον κόσμο. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε και φέτος στην επιτυχία της διοργάνωσης και βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή».

Ο Chief Executive Officer της Costa Navarino, κ. Ευγένιος Δενδρινός, ανέφερε: «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, GREECE επιβεβαίωσε τη δυναμική της Costa Navarino και της Μεσσηνίας ως προορισμού διεθνούς απήχησης για τον αθλητικό τουρισμό. Ευχαριστούμε την ευΖΗΝ feelόsophy για την εξαιρετική διοργάνωση και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλαμε στην επιτυχία αυτού του ξεχωριστού γεγονότος».

O αγώνας διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας. Το AVRA WAVE είναι το επίσημο νερό της διοργάνωσης, η GENERALI φροντίζει για την ασφάλεια όλων, ενώ η Deloitte και η Τράπεζα Πειραιώς συγκαταλέγονται στους μεγάλους χορηγούς της Διοργάνωσης. Το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK ονοματίζει το Night Run Peloponnese και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ονοματίζει το IRONKIDS Peloponnese.

Ανάμεσα στους υποστηρικτές της Διοργάνωσης είναι, η COBRA Center & Hytera για όλες τις εσωτερικές επικοινωνίες του αγώνα, το Runner Store, η Heineken 0.0 ως η επίσημη μπύρα της Διοργάνωσης, η FREZYDERM, η Highway Software, η GU Energy που αναλαμβάνει τη διατροφή και την ενέργεια των αθλητών, η Bella Frutta & Orsero με φρέσκα φρούτα γεμάτα βιταμίνες, η ΕΠΟΜΕΑ που αποτελεί τον Ιατρικό Συνεργάτη, και η EUROPA SECURITY, ενώ η Top Cycles συμμετέχει ως Official Cycling Partner και η HERTZ ως επίσημος Car Rental Partner.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η διοργάνωση στηρίζει τον τριαθλητή Γιώργο Χατζηιωαννίδη, ο οποίος συμμετέχει στον αγώνα και παράλληλα συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει το έργο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών.

Με την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης, το ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece ανανεώνει το ραντεβού του με την παγκόσμια τριαθλητική κοινότητα για τις 31 Οκτωβρίου 2027, μεταφέροντας το μήνυμα ότι κάθε μεγάλη διαδρομή ξεκινά από την απόφαση να προσπαθήσεις.

Σχετικά με την ευΖΗΝ feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN 70.3 Greece, το UTMB Greece, το L'Etape Greece by Tour de France, το B2Run Aθens και το TT Cycling Series, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.

Σχετικά με την Πελοπόννησο

Η Πελοπόννησος αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και πολυδιάστατες περιοχές της Ελλάδας, με πλούσια ιστορία, φυσικά τοπία και χαρακτηριστική πολιτιστική ταυτότητα. Στο πλαίσιο του νέου place brand “The Land of Impossible Beginnings”, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εισέρχεται σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας και ανάπτυξης, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη διαχρονική της κληρονομιά και ένα σύγχρονο προφίλ που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου προορισμού για αυθεντικές εμπειρίες, η Περιφέρεια επενδύει συστηματικά σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την ευζωία, τη φύση και τη σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο. Η υποστήριξη του ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική και αναδεικνύει την Πελοπόννησο ως έναν ιδανικό, διεθνούς επιπέδου προορισμό αθλητικού τουρισμού, όπου οι προκλήσεις, το σπάνιας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον και η αυθεντικότητα συνυπάρχουν σε μια πραγματικά μοναδική διοργάνωση.

Σχετικά με τον Όμιλο ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα, ενώ ο πελάτης παραμένει στο επίκεντρο της εμπορικής στρατηγικής.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Δραστηριοποιείται κυρίως σε Ελλάδα, Ρουμανία και Β. Μακεδονία, ενώ επεκτείνει το αποτύπωμά του στις ΑΠΕ στην Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας 8,6 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περίπου 31TWh ηλεκτρικής ενέργειας και μία ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ενέργειας. Στον τομέα της τεχνολογίας, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής, έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.