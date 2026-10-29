Η Μαρία Στρατουδάκη ισοφάρισε τα ρεκόρ της στο αρασέ (85κ.) και στο επολέ ζετέ (105κ.) και με 191κ. στο σύνολο σημείωσε τέσσερα παναλλήνια ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στο Νίγκμπο της Κίνας.

Η Μαρία Στρατουδάκη πρόσθεσε ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των επιτυχιών της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών ανδρών-γυναικών στην πόλη Νίγκμπο της Κίνας.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια του Κρατερού Χανίων, η μοναδική ελληνική συμμετοχή στο πρωτάθλημα, αγωνίστηκε την Πέμπτη (29/10) στην κατηγορία των 53κ. και με 191κ. στο σύνολο βελτίωσε τα δικά της πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες γυναικών, νέων γυναικών, νεανίδων και κορασίδων, επίδοση που την έφερε στη 16η θέση της κατάταξης, σε σύνολο 37 αθλητριών.

Η Στρατουδάκη αγωνιζόμενη στο Β' γκρουπ, αρχικά σήκωσε τα 82κ. στο αρασέ, έχασε την προσπάθειά της στα 84κ., όμως στην 3η προσπάθεια τα κατάφερε στα 86κ., ισοφαρίζοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στην κίνηση, που είχε σημειώσει τον Μάιο στη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος εφήβων-νεανίδων στην Ισμαηλία της Αιγύπτου.

Στο επολέ ζετέ σήκωσε 105κ., ισοφαρίζοντας τα αντίστοιχα δικά της πανελλήνια ρεκόρ στην κίνηση, που είχε σημειώσει τον Απρίλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στο Μπατούμι της Γεωργίας και φθάνοντας συνολικά στα 191κ. πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ στις κατηγορίες γυναικών, νέων γυναικών, νεανίδων και κορασίδων.

Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε η 21χρονη Κινέζα, Χακίν Ζανγκ με 221κ. στο σύνολο (98 αρασέ, 123 επολέ ζετέ), δίνοντας μάχη με την 22χρονη Μιράντα Ούρλεϊ, από τις ΗΠΑ, που είχε 220κ. στο σύνολο (98κ-122κ.).

