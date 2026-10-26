Ο ΕΟΚΑΝ διοργανώνει στη Πρέβεζα ενημερωτική ημερίδα για την πρόληψη και καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, με τίτλο «Παίξε καθαρά. Κέρδισε αληθινά».

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) διοργανώνει στην Πρέβεζα, ενημερωτική ημερίδα με αντικείμενο την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, με τίτλο «Παίξε καθαρά. Κέρδισε αληθινά»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας «ΟΑΣΗ».

Η ημερίδα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και την ενημέρωση για το αντιντόπινγκ και απευθύνεται σε μαθητές, αθλητές, προπονητές, εκπαιδευτικούς και στελέχη της αθλητικής κοινότητας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, ο οποίος θα αναφερθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στον τομέα του ντόπινγκ καθώς και στους κινδύνους και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στην υγεία των αθλητών

Επιπλέον τα στελέχη του ΕΟΚΑΝ θα παρουσιάσουν το εύρος των δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του οργανισμού.

Ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας επιδιώκουμε να φέρουμε την έγκυρη ενημέρωση πιο κοντά στη σχολική και την αθλητική κοινότητα, ενισχύοντας την πρόληψη και την καλλιέργεια υπεύθυνης αθλητικής στάσης από νεαρή ηλικία».