Παρότι βρέθηκαν πίσω με 0-2, τα κορίτσια του ΑΟ Θήρας ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να επικρατήσουν της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-2.

Μία ανάσα από την πρώτη της νίκη μετά την επιστροφή της στη Volley League γυναικών βρέθηκε η Ελπίδα Αμπελοκήπων, η οποία προηγήθηκε με 0-2 σετ απέναντι στον ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την έκπληξη. Η ομάδα των Κυκλάδων με την εμπειρία της ανέβασε την απόδοσή της και με ολική ανατροπή έφτασε στη νίκη με 3-2 σετ, αποφεύγοντας την δεύτερη εντός έδρας ήττα της στην σεζόν.

Η ομάδα του Στέλιου Κουτουνίδη πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση, παίζοντας χωρίς άγχος και βάζοντας δύσκολα στις γηπεδούχες. Με καθαρό μυαλό και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία πήρε τα δύο πρώτα σετ, βάζοντας τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη. Ωστόσο, ο ΑΟ Θήρας του Μανώλη Σκουλικάρη αντέδρασε, βρήκε τον ρυθμό του και κατάφερε να στείλει την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ, όπου ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Διαιτητές: Βελώνης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Δρόσος, Τουλής, Γραμματεία: Νικολάου Ελ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 15-16, 16-21, 18-25

2ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 17-25

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-12, 25-12

4ο σετ: 8-4, 16-10, 21-12, 25-15

5ο σετ: 5-4, 10-8, 12-8, 15-8

Τα σετ: 3-2 (18-25, 17-25, 25-12, 25-15, 15-8) σε 121′

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 4 άσσους, 62 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Ελπίδας προήλθαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 4 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σίζαρ 14 (14/45 επ., 50% υπ.-29% άριστες), Σιρίνινα 12 (8/17 επ., 4 μπλοκ), Φρικάνο 11 (8/27 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Φαγιάντ 7 (7/23 επ., 65% υπ.-24% άριστες), Κιουτσιούκη 14 (12/18 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 63% υπ.-30% άριστες), Γιόλλα (λ), Οικονομίδου, Μερτέκη 4 (4/12 επ.), Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη 10 (8/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 27% υπ.-27% άριστες), Καλαποδά.

Α.Σ. ΕΛΠΙΣ (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστογλου 7 (5/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Παπαθανασίου 6 (2/5 επ., 4 μπλοκ), Απλαδά 10 (4/10 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Γκρέις 12 (12/39 επ., 48% υπ.-17% άριστες), Γουγούση 15 (12/47 επ., 3 άσσοι, 43% υπ.-17% άριστες), Πινέρες 14 (13/50 επ., 1 μπλοκ) / Μπάλλα (λ, 68% υπ.-45% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Παπάζογλου, Ζεκιολάρι, Σουπιώνη, Τριλυράκη, Γκόγκου, Γζουντέλη.