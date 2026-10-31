Την πρώτη της νίκη στη φετινή Volley League γυναικών πήρε η Θέτιδα επικρατώντας με 3-1 του Άρη με ανατροπή.

Η ομάδα της Βούλας με πολύ καλό σερβίς (13-3 άσσοι) δυσκόλεψε το side out της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία περιορίστηκε σε ποσοστό 26% στην επίθεση της.

Πρώτη σκόρερ για τη Θέτιδα ήταν η Ροζάδο με 22 πόντους, ενώ ακολούθησε η Ούτερμπακ με 19 πόντους. Για τον Άρη ξεχώρισε η Ντίμαρ με 17 πόντους και η Σκουλούδη με 10 πόντους.

Διαιτητές: Πρέντζας, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Μαρκάτης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση

1ο σετ: 3-8, 16-15, 21-17, 23-25

2ο σετ: 8-4, 16-9, 21-11, 25-12

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-16, 25-18

4ο σετ: 8-5, 15-16, 21-19, 25-19

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-12, 25-18, 25-19)

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 13 άσσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 3 άσσους, 31 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Ούτερμπακ 19 (15/42 επ., 4 άσσοι), Νοβόα 16 (14/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ 39% υπ., 17% άριστες), Άλλαρντ 6 (2/4 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Ροζάδο 22 (17/37 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 48% υπ. – 27% άριστες), Σταυρινίδη 7 (1/4 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αργυρίου 6 (5/14 επ., 1 μπλοκ) / Σαουλίδου (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Αντύπα, Αρμουτσή 1 (1 άσσος), Γαροφαλάκη

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Σκουλούδη 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Νεσίμοβιτς 7 (4/11 επ., 3 μπλοκ), Ξανθοπούλου 3 (3/7 επ.), Ντίμαρ 17 (14/45 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αλεξόγλου 3 (1/21 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. – 26% άριστες), Σζούκς 3 (2/10 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 38% άριστες) / Ντινοπούλου (λ, 40% υπ. – 27% άριστες), Πούρτιτς, Τόλιου, Δανιηλίδου 1 (1 άσσος), Λεονταρίδου