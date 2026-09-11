Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε το «παρών» ο ΕΟΚΑΝ, με ημερίδα για την προώθηση του «καθαρού» αθλητισμού καθώς και για την ενημέρωση και πρόληψη κατά του ντόπινγκ.

Με δυναμική παρουσία στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) ανέδειξε το έργο, την αποστολή και τις δράσεις του για την προστασία του καθαρού αθλητισμού και την ενίσχυση της ενημέρωσης και της πρόληψης απέναντι στο ντόπινγκ.

Ο ΕΟΚΑΝ συμμετείχε στο Περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπου αθλητές, προπονητές, αθλητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία και την αποστολή του Οργανισμού, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, μαζί με τα στελέχη του Οργανισμού, παρουσίασαν στους επισκέπτες το έργο του ΕΟΚΑΝ και ανέδειξαν τη σημασία της πρόληψης και της εκπαίδευσης για τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας καθαρού αθλητισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα του ΕΟΚΑΝ, τα οποία απευθύνονται σε νέους αθλητές, μαθητές, προπονητές, γονείς και την ευρύτερη αθλητική κοινότητα, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση για τους κινδύνους του ντόπινγκ, τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση τους στην υγεία και την αθλητική πορεία.

Με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα στο Καυτανζόγλειο

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ, ο ΕΟΚΑΝ διοργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, με αντικείμενο την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Η ημερίδα συγκέντρωσε αθλητές, προπονητές, γονείς, εκπροσώπους της αθλητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πολίτες με ενδιαφέρον για έναν αθλητισμό καθαρό, ασφαλή και απαλλαγμένο από πρακτικές ντόπινγκ.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, ο οποίος αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στον τομέα του ντόπινγκ, στους κινδύνους από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, καθώς και στις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση τους στην υγεία των αθλητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης, της έγκυρης ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα των νέων αθλητών, ώστε η γνώση να λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στο ντόπινγκ.

Στελέχη του ΕΟΚΑΝ παρουσίασαν παράλληλα το εύρος των δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Οργανισμού, ενώ σημαντικό μέρος της ημερίδας αποτέλεσε ο ανοιχτός διάλογος με τους συμμετέχοντες.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Δερμεντζοπούλου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Στέργιος Μπαλοδήμος, η Παραολυμπιονίκης στον ακοντισμό Σουλτάνα Κεραμυδά, η Olympian του Μαραθωνίου Μαρία Πολύζου, ο πρόεδρος της Cycling Greece Παύλος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Στίβου Βορείου Ελλάδος Κώστας Λαμπρόπουλος.

Η συμμετοχή του ΕΟΚΑΝ στην 90ή ΔΕΘ και η διοργάνωση της ημερίδας στο Καυτανζόγλειο επιβεβαίωσαν τη σταθερή προτεραιότητα του Οργανισμού στην ενημέρωση, την πρόληψη και την εκπαίδευση, με στόχο να ενισχυθεί η συνείδηση ότι ο αθλητισμός χωρίς ντόπινγκ αποτελεί κοινή ευθύνη όλων.

O Διοικητή του ΕΟΚΑΝ Δρ. Γρηγόρη Λέων δήλωσε: «Η παρουσία του ΕΟΚΑΝ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να φέρουμε ακόμη πιο κοντά στον αθλητή, στον προπονητή, στον γονέα, στον μαθητή και σε κάθε πολίτη το μήνυμα του καθαρού αθλητισμού. Η αντιμετώπιση του ντόπινγκ δεν περιορίζεται στους ελέγχους. Ξεκινά από την ενημέρωση, την πρόληψη και την εκπαίδευση. Ιδιαίτερα όταν απευθυνόμαστε στη νέα γενιά, η γνώση είναι δύναμη και η σωστή ενημέρωση μπορεί να αποτρέψει επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την υγεία όσο και το αθλητικό μέλλον ενός νέου ανθρώπου.

Η επιτυχημένη ημερίδα στο Καυτανζόγλειο ανέδειξε ακριβώς αυτή την ανάγκη: να μιλάμε ανοιχτά για το ντόπινγκ, να ακούμε τους προβληματισμούς της αθλητικής κοινότητας και να δίνουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο ΕΟΚΑΝ θα συνεχίσει με συνέπεια και εξωστρέφεια να βρίσκεται δίπλα στην αθλητική οικογένεια. Για έναν αθλητισμό με αξίες, με κανόνες και πάνω απ’ όλα χωρίς ουσίες».