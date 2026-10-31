Με επιτυχίες άρχισε για την Team Hellas η παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», ενώ το βράδυ του Σαββάτου έγινε η τελετή έναρξης.

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε το Σάββατο (31/10) η αγωνιστική παρουσία της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», με την πρώτη νίκη να έρχεται από το Beach Volleyball.

Οι Αγγελική Χαρισσάκη και Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου επικράτησαν με 2-0 σετ της ομάδας της Τυνησίας, στην πρώτη τους αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων, δίνοντας τον καλύτερο τόνο στην πρεμιέρα της Team Hellas.

Εντυπωσιακό ήταν και το ξεκίνημα για τον Ιάσονα Μουσελίμη, ο οποίος με χρόνο 2:39.75 κατέκτησε την πρώτη θέση στη χρονομέτρηση και συνεχίζει στους 16.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής το Σάββατο 31 Οκτωβρίου:

BEACH VOLLEYBALL – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αγγελική Χαρισσάκη / Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου – Τυνησία 2-0 (φάση ομίλων).

Αγγελική Χαρισσάκη / Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου – Ταϊλάνδη: 1-2 (φάση ομίλων).

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ – COASTAL BEACH SPRINTS

Ιάσων Μουσελίμης – Μονό ανδρών (1η χρονομέτρηση / Time Trial 1): πρώτη θέση – 2:39.75. Συνεχίζει στους 16

Οι Μουσελίμης και Ζέρβου σημαιοφόροι στην τελετή έναρξης

Με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης, γεμάτη χρώματα, μουσική και στοιχεία της αφρικανικής κουλτούρας, άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», της πρώτης Ολυμπιακής αθλητικής διοργάνωσης που φιλοξενείται ποτέ στην αφρικανική ήπειρο.

Στο κατάμεστο Στάδιο Abdoulaye Wade, στο Diamniadio, η ελληνική αποστολή είχε την ξεχωριστή τιμή να παρελάσει πρώτη, με σημαιοφόρους δύο νεαρούς αθλητές της Team Hellas: τον Ιάσονα Μουσελίμη, αθλητή της παράκτιας κωπηλασίας, και την Ειρήνη Ζέρβου, αθλήτρια της κολύμβησης, οι οποίοι κράτησαν ψηλά την ελληνική σημαία, εκπροσωπώντας τη χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό ιδεώδες.

Την τελετή 3ναρξης παρακολούθησαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, και η πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, Βούλα Κοζομπόλη, οι οποίοι βρίσκονται στο Ντακάρ για τη σημαντική αυτή διοργάνωση.

Οι Αγώνες «Ντακάρ 2026» αποτελούν ιστορικό ορόσημο για το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς για πρώτη φορά η Αφρική υποδέχεται μια Ολυμπιακή αθλητική διοργάνωση. Περισσότεροι από 2.600 νεαροί αθλητές και αθλήτριες, ηλικίας 14 έως 17 ετών, από 204 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων, συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει 25 αθλήματα και 153 αγωνίσματα μεταλλίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το «Ντακάρ 2026» εξασφαλίζει για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων απόλυτη ισότητα μεταξύ των φύλων, με 50% συμμετοχή αγοριών και 50% κοριτσιών, τόσο στις θέσεις των αθλητών όσο και στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν έως τις 13 Νοεμβρίου στις τρεις περιοχές φιλοξενίας, το Ντακάρ, το Diamniadio και το Saly, με σύνθημα «Africa Welcomes, Dakar Celebrates», μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της φιλίας και της δύναμης του αθλητισμού να φέρνει κοντά νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Η Team Hellas είναι έτοιμη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τις προσπάθειες των νεαρών αθλητών και αθλητριών της, σε μια διοργάνωση που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος.