O Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ του 2027, oi χρηματοδοτήσεις και ψηφιακός εκσυγχρονισμός Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ συζητήθηκαν στην 3η Σύνοδο Κορυφής Αντιντόπινγκ των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στη Σαντορίνη.

Με επιτυχία και με την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για το μέλλον της διεθνούς συνεργασίας στον αγώνα κατά του ντόπινγκ, ολοκληρώθηκε στη Σαντορίνη η 3η Σύνοδος Κορυφής Αντιντόπινγκ των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 26 κράτη, του Προέδρου του CEADO, Μάικλ Τσέπιτς, καθώς και κορυφαίων αξιωματούχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Την έναρξη των εργασιών κήρυξαν ο Υπουργός Αθλητισμού και εκπρόσωπος των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο του WADA, Γιάννης Βρούτσης, και ο Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), Δρ. Γρηγόρης Λέων.

Τις εργασίες της Συνόδου τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Θήρας, Νικόλαος Ζώρζος και ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του WADA, Βίτολντ Μπάνκα, και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Ολιβιέ Νιγκλί, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της διαρκούς ενίσχυσης του παγκόσμιου συστήματος αντιντόπινγκ.

Στο επίκεντρο ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ του 2027

Κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε η εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του 2027, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Εθνικών Οργανισμών, στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Ιδιαίτερη θέση στις εργασίες κατέλαβε η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως σύγχρονου εργαλείου για τη βελτίωση των ελέγχων, την ανάλυση δεδομένων και την υποστήριξη ερευνητικών διαδικασιών. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη η χρήση των νέων τεχνολογιών να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν επίσης τις επικείμενες αλλαγές στις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE) και στις διαδικασίες Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, με στόχο τη διασφάλιση συνεπών και αξιόπιστων διαδικασιών και την ομοιόμορφη εφαρμογή των διεθνών κανόνων.

Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και ψηφιακός εκσυγχρονισμός

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφιερώθηκε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες, με έμφαση στο πρόγραμμα Erasmus+, για την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης των ψηφιακών συστημάτων ADAMS και DCO Central, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις αυξημένες απαιτήσεις των ελέγχων και στις καθημερινές επιχειρησιακές ανάγκες των οργανισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, ακόμη, στη θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ, στη διαφάνεια των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, ως βασικών προϋποθέσεων για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του παγκόσμιου συστήματος αντιντόπινγκ.

Κοινή δέσμευση για έναν «καθαρό» και αξιόπιστο αθλητισμό

Κοινό συμπέρασμα της Συνόδου ήταν ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ανανέωση των κανονισμών και την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Προϋποθέτει ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς, διαφάνεια, εμπιστοσύνη, συνεχή εκπαίδευση και ουσιαστική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Η φιλοξενία της Συνόδου στη Σαντορίνη ανέδειξε τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμβάλλει ενεργά στον διεθνή διάλογο για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού και την προώθηση των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συνεχίζει να εργάζεται για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, με σταθερό στόχο την προστασία των αθλητών, τη διασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής και την προάσπιση ενός αθλητισμού απαλλαγμένου από απαγορευμένες ουσίες και πρακτικές.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά και τιμή κήρυξα, στη Σαντορίνη, την έναρξη των εργασιών του 3ης Συνόδου Κορυφής Αντιντόπινγκ των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων για την προστασία του καθαρού αθλητισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών , συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών κατά του ντόπινγκ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και θα προχωρήσει πολύ σύντομα στην ψήφιση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στον καθαρό και δίκαιο αθλητισμό. Θέλω να συγχαρώ τον ΕΟΚΑΝ και προσωπικά τον Διοικητή του, Δρ. Γρηγόρης Λέων, για την άρτια διοργάνωση της Συνόδου και για το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά υπέρ της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στον ελληνικό αθλητισμό».

Ο Πρόεδρος του CEADO, Μάικλ Τσέπιτς δήλωσε: « Καθώς προετοιμαζόμαστε για την εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του 2027 και καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις, όπως αυτές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι απαραίτητο οι Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ να συνεργάζονται, να αξιοποιούν ο ένας την εμπειρία του άλλου και να αναπτύσσουν πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις.

Η Σύνοδος Κορυφής κατά του Ντόπινγκ της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επιβεβαίωσε την αξία της περιφερειακής συνεργασίας και τη δέσμευση της κοινότητάς μας σε έναν κοινό στόχο. Ως Πρόεδρος του Οργανισμού Αντιντόπινγκ Κεντρικής Ευρώπης (CEADO), πιστεύω ότι η συνεχής ανταλλαγή γνώσεων και η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε τα συστήματα αντιντόπινγκ να παραμένουν ισχυρά, ευέλικτα, αποτελεσματικά και ικανά να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές προκλήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ΕΟΚΑΝ και τον Δρ. Γρηγόρη Λέων για διοργάνωση και τη φιλοξενία της Συνόδου καθώς και τον Υπουργό Αθλητισμού της Ελλάδας Γιάννη Βρούτση για την καθοριστική συμβολή του».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρης Λέων, δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα να κηρύττω την έναρξη μιας τόσο σημαντικής Ευρωπαϊκής Συνόδου στην Ελλάδα. Είναι ξεχωριστή χαρά γιατί ο ΕΟΚΑΝ ως οικοδεσπότης υποδέχθηκε εκπροσώπους από Οργανισμούς Αντιντόπινγκ 26 κρατών με τους οποίους μοιραζόμαστε την κοινή δέσμευση για την προστασία του καθαρού αθλητισμού.

Η καταπολέμηση του ντόπινγκ αποτελεί κοινή ευθύνη. Καμία χώρα και κανένας εθνικός οργανισμός καταπολέμησης του ντόπινγκ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του όλες τις προκλήσεις. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και την αμοιβαία υποστήριξη, μπορούμε να οικοδομήσουμε ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα συστήματα καταπολέμησης του ντόπινγκ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς τον Υπουργό Αθλητισμού της Ελλάδας Γιάννη Βρούτση, για την πολύτιμη στήριξη και τη συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της Συνόδου στη Σαντορίνη αλλά και για τη διαρκή στήριξή του στο έργο του ΕΟΚΑΝ και στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της χώρας μας στον χώρο του καθαρού αθλητισμού».