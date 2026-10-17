Μπολόνια - Ίντερ 1-3: Νέα τριάρα με ανατροπή και ξανά μόνη πρώτη
Στο νικηφόρο δρόμο παρέμεινε η Ίντερ, η οποία πέρασε με ανατροπή 3-1 από την έδρα της Μπολόνια και βρέθηκε ξανά μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Serie A και στο +3 από τη Λάτσιο, με ματς περισσότερο.
Το ματς πάντως δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Νερατζούρι, αφού μόλις στο 10΄ο Πομπέγκα άνοιξε το σκορ κι έβαλε τη Μπολόνια σε ρόλο οδηγού. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο, κατάφεραν, να φτάσουν στην ισοφάριση πριν από την ανάπαυλα. Στο 44΄συγκεκριμένα ο Μπαρέλα έκανε τη σέντρα στην καρδιά της περιοχής και ο Τουράμ με άπιαστη κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-1.
Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 69΄, όταν έπειτα από όμορφη και υπομονετική ανάπτυξη γύρω από την περιοχή, ο Ζιελίνσκι τελικά έκανε τη μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Κάρλος Αουγκούστο σκόραρε σε κενό τέρμα για το 2-1.
Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 84΄ο Μπονί, όταν έπειτα από γύρισμα του Κάρλος Αουγκούστο πλάσαρε με τη μια από το ύψος της μικρής περιοχής για να υπογράψει το τελικό 3-1 στη Μπολόνια.
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