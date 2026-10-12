Στη Σαντορίνη θα φιλοξενηθεί η 3η Σύνοδος Κορυφής Αντιντόπινγκ των Χωρών της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης, με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση να κηρύττει την έναρξη των εργασιών.

Στη Σαντορίνη πραγματοποιείται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η 3η Σύνοδος Κορυφής Αντιντόπινγκ των Χωρών της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης με τη συμμετοχή 26 κρατών.

Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, παρουσία του Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ(ΕΟΚΑΝ), Δρ. Γρηγόρη Λέων, θα κηρύξει ο Έλληνας Υπουργός Αθλητισμού και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον WADA, Γιάννης Βρούτσης, Χαιρετισμό θα κάνει ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), Βίτολντ Μπάνκα.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσσοβο, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία. Κύπρος, Αρμενία, Μολδαβία, Βόρεια

Η Σύνοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις για την προάσπιση του καθαρού αθλητισμού.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν τέσσερις κρίσιμοι πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας αντιντόπινγκ πολιτικής:

Η εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, με έμφαση στις προκλήσεις και στις βέλτιστες πρακτικές εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών,

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αξιοποίησή τους για την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων αντιντόπινγκ,

Η τεχνολογική καινοτομία και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάλυση δεδομένων, στην πρόληψη και στον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων, καθώς και τα ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα που αφορούν τις Εξαιρέσεις Θεραπευτικής Χρήσης και τη Διαχείριση Αποτελεσμάτων.

Παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες της Συνόδου μέσα από το κανάλι του ΕΟΚΑΝ στο youtube.