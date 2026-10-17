Ο Διομήδης Άργους και ο Ιωνικός ΝΦ συνεχίζουν την εξαιρετική τους παρουσία στη Handball Premier, νίκη-ανάσα πέτυχε ο Δούκας.

Ο Διομήδης Άργους και ο Ιωνικός ΝΦ προχώρησαν με νίκες στην 6η αγωνιστική της Handball Premier, φιγουράροντας στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Διομήδης με τον 26χρονο Αλγερινό πλέι μέικερ Χανί Μπουνάμπ να πετυχαίνει 13 γκολ, πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ζαφειράκη Νάουσας, επικρατώντας με 32-28, για την 4η νίκη στο πρωτάθλημα.

Στις τέσσερις νίκες έφθασε και ο Ιωνικός ΝΦ, νικώντας εκτός έδρας τον Άρη Νίκαιας με 31-22. Τέλος, ο Δούκας νίκησε τον Αθηναϊκό με 36-27 στο ΔΑΪΣ και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

ΧΑΝΘ-Ολυμπιακός 24-45

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός 36-27

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 8-6, 9-9, 11-11, 15-13 (ημχ.), 19-14, 23-16, 24-18, 29-20, 33-22, 36-27.

ΔOYKAΣ (Τσαβδαρίδης): Σάββας, Ζιώγας, Ταουσάνης 2, Τζηράς 6, Μπονέλης, Κολεζάκης Θ., Κολεζάκης Μ. 5, Βλαχάκης 2, Μπραουδάκης, Τσιούμας 3, Στάθης 6, Βαρδαξοπουλος 5, Καλύβας, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης 5.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ( Σαμαράς): Παντελάκης, Μπεχάρι, Κραουνάκης, Παπαδόπουλος 2, Γερουλάνος 6, Αντωνιάδης, Χαλκίδης 1, Φερέιρα 3, Κιούσης 2, Μελιάβα 1, Σότο Γκονζάλες 4, Σπύρου 4, Τεχέιρα 1, Νικολινταης, Λόλας 3.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Ανταλής, Κόκκινη- μπλε 23:41 Στάθης, Δίλεπτα: 3-5, Πέναλτι: 6/7-3/4.

Ζαφειράκης Νάουσας -Διομήδης Άργους 28-32

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 3-7, 7-10, 9-13, 11-15, 14-16 (ημχ.), 15-18, 20-22, 22-23, 23-27, 25-30, 28-32.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Γιασίν 1, Τζάτσκας, Τσαγκέρας 6, Τσιγαρίδας 3, Θεοδωρόπουλος 10, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης, Μπόλας, Αποστολίδης 2, Σιγγιρίδης 5, Μπιτέρνας, Φύκατας, Βαφείδης 1, Τσάτσας.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Αμπντέλ 3, Ρουσσόπουλος, Μπαρόσο, Μαρίνος 1, Πεισότο 4, Ασβεστάς 2, Χατζηκωνσταντίνου, Ντος Σάντος 1, Πειρίν 5, Ξύγκος, Καμπάτσε, Χατζίδης, Μπουνάμπ 13, Ορφανός, Βούλγαρης 3.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 2-6, Πέναλτι: 5/6-2/3.

Άρης Νίκαιας-Ιωνικός ΝΦ 22-31

Τα πεντάλεπτα: 0-4, 1-5, 4-6, 5-9, 7-11, 9-12 (ημχ), 11-16, 14-19, 15-22, 16-25, 19-27, 22-31

ΑΡΗΣ (Αρβανίτης): Ανδριώτης, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος, Δούγιας 2, Βλάχος 2, Καραγιάννης 2, Μελετάκος 2, Ρεπούλιας, Σφακιωτάκης 1, Μπάγιος 1, Ασβεστάς 2, Ελοζούα 3, Ρουζίνος 1, Βερτζώνης, Τόμσον 1, Τσαμούρης 5.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 5, Λαδάκης 4, Αϊβαλιώτης 2, Ραράκος 1, Κανέλλος 2, Κοτζιάς, Συγγάρης 2, Ηλιόπουλος 5, Βασιλείου 1, Αναστασάκης 1, Ρούσος 3, Μπιλέρης 1, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Κολλύρης, Ζάρδας.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Κόκκινη: 55:09 Ζάρδας (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 4-3, Πέναλτι: 3/4-1/2

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

15:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-ΓΑΣ Κιλκίς

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.ΑΕΚ 8

3.Δράμα 7

4.Ιωνικός ΝΦ 8*

5.Διομήδης Άργους 8

6.ΠΑΟΚ 6*

7.ΑΣΕ Δούκα 6

8.Ζαφειράκης 5

9.ΓΑΣ Κιλκίς 3

10.Άρης Ν. 3

11.Αθηναϊκός 2

12.ΧΑΝΘ 0

*Με παιχνίδι λιγότερο

