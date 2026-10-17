Ηρακλής: 35 χρόνια από το ιστορικό αντίο του Βασίλη Χατζηπαναγή

Σαν σήμερα το 1991 ο «μάγος» Βασίλης Χατζηπαναγής έβαλε τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Ο Βασίλης Χατζηπαναγής για πολλούς ήταν και παραμένει ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που εμφανίστηκε στα ελληνικά γήπεδα, αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Ηρακλή. Ασφαλώς όσοι είχαν την τύχη να το ζήσουν έχουν να λένε για την ποιότητά του, αλλά και τον χαρακτήρα του.

Ο «μάγος» του Ηρακλή σαν σήμερα στις 17 Οκτωβρίου 1991 αποφάσισε να βάλει τίτλους τέλους στην τεράστια καριέρα του με τη φανέλα του «γηραιού» και η ΠΑΕ έκανε μία ξεχωριστή αναφορά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ηρακλής: «Στις 17 Οκτωβρίου 1991, ο Βασίλης Χατζηπαναγής φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ, σε μια βραδιά που έμεινε χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου.

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Βασίλη Χατζηπαναγή, ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με τον ΗΡΑΚΛΗ και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ήταν 17 Οκτωβρίου 1991, όταν χιλιάδες φίλαθλοι του ΗΡΑΚΛΗ βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο Στάδιο για να τιμήσουν τον «Βάσια», στον αγώνα που διοργανώθηκε προς τιμήν του ανάμεσα απέναντι σε μια ομάδα Επιλέκτων.

Στην ομάδα των Επιλέκτων, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Αλκέτα Παναγούλια, συμμετείχαν ορισμένες από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους ο Μίμης Δομάζος, ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Στέλιος Μανωλάς, ο Νίκος Σαργκάνης, ο Ντανιέλ Μπατίστα, καθώς και ο Σάββας Κωφίδης.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη του Ηρακλή με 6-5, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η σημαντικότερη στιγμή της βραδιάς καταγράφηκε στο 58ο λεπτό, όταν ο Χατζηπαναγής αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο γύρος του γηπέδου και το παρατεταμένο χειροκρότημα αποτέλεσαν το επιστέγασμα μιας πορείας που ξεπέρασε τα όρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από την πρώτη του εμφάνιση με την κυανόλευκη φανέλα έως την τελευταία του παράσταση στο Καυτανζόγλειο, ο Χατζηπαναγής ταυτίστηκε με ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ΗΡΑΚΛΗ.

Με την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και τον ξεχωριστό τρόπο παιχνιδιού του, κέρδισε την αναγνώριση φιλάθλων ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για διαδοχικές γενιές.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά, ο Βασίλης Χατζηπαναγής εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του ΗΡΑΚΛΗ».