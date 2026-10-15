Τιμητική εκδήλωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο ενόψει Λος Αντζελες 2028.

Σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τιμητική εκδήλωση για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρο Κούβελο, με οικοδεσπότη τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων της ελληνικής Ομογένειας. Στην εκδήλωση παρέστη και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε με ιδιαίτερη θέρμη.

Η συνάντηση ανέδειξε τους βαθιούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με τον Ελληνισμό της Αμερικής, τη διαχρονική προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και τη μεγάλη ευκαιρία που δημιουργούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 για μια νέα, ουσιαστική κινητοποίηση της Ομογένειας στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών.

Στον χαιρετισμό του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στους άρρηκτους δεσμούς Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της ηγεσίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχιεπισκοπή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό ενόψει των Αγώνων του 2028.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οικουμενική αξία του Ολυμπισμού και στο μήνυμα ειρήνης που μεταφέρει η Ολυμπιακή Φλόγα. Επικαλέστηκε μάλιστα την έκκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου για την τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, τονίζοντας την ανάγκη να επικρατήσουν οι αξίες της ειρήνης και του σεβασμού σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις.

Ο Σεβασμιώτατος εξήρε το έργο και την αφοσίωση του Ισίδωρου Κούβελου στη διαφύλαξη της Ολυμπιακής παράδοσης, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την ευθύνη με την οποία υπηρετεί έναν από τους σημαντικότερους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας και του παγκόσμιου πολιτισμού. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, απηύθυνε τις ευχές και την ευλογία του για την επιτυχία της αποστολής της ΕΟΕ και της ελληνικής Ολυμπιακής παρουσίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ευχαρίστησε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο για τη φιλοξενία και την πρωτοβουλία του, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Εκκλησίας ως πνευματικού και κοινωνικού πυλώνα της Ομογένειας.

Στην ομιλία του, ο κ. Κούβελος ανέδειξε τη μοναδική δύναμη του Ελληνισμού της Αμερικής και τη σημασία της συστράτευσής του στη μεγάλη Ολυμπιακή προσπάθεια της χώρας. Τόνισε ότι οι Αγώνες του Λος Άντζελες αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία να ανανεωθεί ο δεσμός της Ελλάδας με την Ομογένεια μέσα από έναν κοινό στόχο: να προσφέρουν στους Έλληνες αθλητές τη στήριξη, την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις που αξίζουν για να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.

«Θέλουμε οι αθλητές μας, όταν φτάσουν στο Λος Άντζελες, να αισθανθούν ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός βρίσκεται στο πλευρό τους. Ότι πίσω από κάθε προσπάθεια, κάθε αγώνα και κάθε ελληνική συμμετοχή υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια που τους πιστεύει και τους στηρίζει. Αυτή είναι η δύναμη της Ομογένειας και αυτή τη δύναμη θέλουμε να ενώσουμε με την Team Hellas», ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία θα ανάψει στην Αρχαία Ολυμπία και θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέροντας τις διαχρονικές αξίες της ειρήνης, της φιλίας, του σεβασμού και της αριστείας.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ τόνισε ότι οι Έλληνες της Αμερικής έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη μοναδική κληρονομιά, καθώς η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες εξακολουθεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα σύμβολο ενότητας και ελπίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχρονική προσφορά των Ελλήνων της Αμερικής στην ελληνική Ολυμπιακή προσπάθεια. Από τους Αγώνες του Σεντ Λούις το 1904 και του Λος Άντζελες το 1932, η Ομογένεια στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη και συμβάλλοντας ενεργά στην παρουσία της χώρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σήμερα, με ορίζοντα το Λος Άντζελες 2028, αυτή η ιστορική σχέση αποκτά νέα δυναμική. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία με την ελληνική Ομογένεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές συνέργειες που θα υποστηρίξουν την προετοιμασία και την παρουσία της Team Hellas στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάλεσε παράλληλα την ελληνική Ομογένεια να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την προετοιμασία και τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών στους Αγώνες του 2028.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Ισίδωρος Κούβελος συνέδεσε συμβολικά το όνομα του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου με την ελπίδα που συνοδεύει τη νέα γενιά των Ελλήνων αθλητών και με την πίστη σε όσα μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνει τις δυνάμεις του.

Η τιμητική πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη βαθιά σχέση της Εκκλησίας και της Ομογένειας με την Ελλάδα και την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια.

Με το βλέμμα στραμμένο στο Λος Άντζελες 2028, το μήνυμα της συνάντησης ήταν βαθιά ανθρώπινο και εθνικά συμβολικό: οι Έλληνες αθλητές θα ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου, γνωρίζοντας ότι εκεί τους περιμένει μια δεύτερη πατρίδα. Η Ελλάδα της Ομογένειας.