Ο Αντώνης https://www.gazzetta.gr/football/super-league/live-panathinaikos-asteras-tripolis-perigrafi-18-10-2026έκανε φανταστική ατομική ενέργεια και με άψογο τελείωμα μείωσε για τον Αστέρα AKTOR κόντρα στον Παναθηναϊκό σε 2-1.

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR μείωσε προσωρινά το σκορ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στο 60ο λεπτό ο Αντώνης Παπακανέλλος πήρε την μπάλα από τον Χρυσόπουλο, απέφυγε εντυπωσιακά αρχικά τον Κάνγκουα και εν συνεχεία τον Ντε Φράι, «άδειασε» τον Φαν Ντρόγκελν μέσα στην περιοχή και με άψογο τελείωμα νίκησε τον Πένια για το 2-1.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το υπέροχο γκολ του διεθνή με την Εθνική Ελπίδων μεσοεπιθετικού ο Ντέσερς σκόραρε και επανέφερε άμεσα τη διαφορά στα δυο γκολ.

Δεύτερο γκολ για τον 21χρονο εξτρέμ σε 9 εμφανίσεις με την κιτρινομπλέ φανέλα.

Το γκολ του Παπακανέλλου