Ο Ντέσερς σε ασίστ του Λούζα έκανε το 3-1 στο 62'.

Ο Παναθηναϊκός δεν επέτρεψε στον Αστέρα Aktor να χαρεί για πολύ το 2-1 με το ωραίο γκολ του Παπακανέλλου.

Στο 62' ο Λούζα έκανε μαγική κάθετη πάσα με το αριστερό, ο Ντέσερς με τρομερό κοντρόλ απελευθερώθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο, απέφυγε τον Παπαδόπουλο κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο βοηθός Καραγκιζόπουλος σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, αλλά η φάση ελέγχθηκε στο VAR, ο Νιγηριανός φορ καλυπτόταν και σωστά μέτρησε το γκολ για το 3-1 του Παναθηναϊκού.

Δείτε το 3-1.