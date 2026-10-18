Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Ο Ντέσερς έγραψε το 3-1, ασίστ ο Λούζα
Ο Παναθηναϊκός δεν επέτρεψε στον Αστέρα Aktor να χαρεί για πολύ το 2-1 με το ωραίο γκολ του Παπακανέλλου.
Στο 62' ο Λούζα έκανε μαγική κάθετη πάσα με το αριστερό, ο Ντέσερς με τρομερό κοντρόλ απελευθερώθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο, απέφυγε τον Παπαδόπουλο κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Ο βοηθός Καραγκιζόπουλος σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, αλλά η φάση ελέγχθηκε στο VAR, ο Νιγηριανός φορ καλυπτόταν και σωστά μέτρησε το γκολ για το 3-1 του Παναθηναϊκού.
Δείτε το 3-1.
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