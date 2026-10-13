ΕΟΕ: Θα δώσει 354.704 ευρώ σε 10 Αθλητικές Ομοσπονδίες
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τους αθλητές και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, στην προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028.
Στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, για οικονομική ενίσχυση δέκα Αθλητικών Ομοσπονδιών στο πλαίσιο της Ολυμπιακής προετοιμασίας.
Συγκεκριμένα, θα δοθούν 354.704 ευρώ ως επιχορήγηση στις εξής Αθλητικές Ομοσπονδίες:
- Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 29.080 ευρώ
- Ομοσπονδία Χάντμπολ Ελλάδος 53.175 ευρώ
- Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας 48.520 ευρώ
- Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 22.206 ευρώ
- Eλληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 16.747 ευρώ
- Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 16.480 ευρώ
- Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο 52.420 ευρώ
- Ελληνική Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 65.720
- Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ 11.190 ευρώ
- Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας 39.166 ευρώ
Επίσης, εγκρίθηκε η απόφαση της Επιτροπής Εξοπλισμού, που αποτελείται από τους Δημοσθένη Γυρούση, Πέτρο Συναδινό και Στέφανο Χανδακά, για τον εξοπλισμό κονταριών της αθλήτριας του άλματος επί κοντώ Αριάδνης Αδαμοπούλου έναντι 2.777€ + ΦΠΑ.
Τέλος, η Ολομέλεια της ΕΟΕ όρισε ως Αρχηγό της Ελληνικής Αποστολής στο Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεότητας «Brașov 2027», τον εκπρόσωπο των Χειμερινών Αθλημάτων και Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, κο Δημοσθένη Γυρούση.
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