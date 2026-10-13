H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα δώσει 354.704 ευρώ σε 10 Αθλητικές Ομοσπονδίες για την Ολυμπιακή Προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τους αθλητές και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, στην προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, για οικονομική ενίσχυση δέκα Αθλητικών Ομοσπονδιών στο πλαίσιο της Ολυμπιακής προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν 354.704 ευρώ ως επιχορήγηση στις εξής Αθλητικές Ομοσπονδίες:

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 29.080 ευρώ

Ομοσπονδία Χάντμπολ Ελλάδος 53.175 ευρώ

Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας 48.520 ευρώ

Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 22.206 ευρώ

Eλληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 16.747 ευρώ

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 16.480 ευρώ

Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο 52.420 ευρώ

Ελληνική Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 65.720

Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ 11.190 ευρώ

Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας 39.166 ευρώ

Επίσης, εγκρίθηκε η απόφαση της Επιτροπής Εξοπλισμού, που αποτελείται από τους Δημοσθένη Γυρούση, Πέτρο Συναδινό και Στέφανο Χανδακά, για τον εξοπλισμό κονταριών της αθλήτριας του άλματος επί κοντώ Αριάδνης Αδαμοπούλου έναντι 2.777€ + ΦΠΑ.

Τέλος, η Ολομέλεια της ΕΟΕ όρισε ως Αρχηγό της Ελληνικής Αποστολής στο Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεότητας «Brașov 2027», τον εκπρόσωπο των Χειμερινών Αθλημάτων και Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, κο Δημοσθένη Γυρούση.