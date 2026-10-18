Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν προχώρησε σε καμία παρέμβαση στο αρχικό σχήμα του Άρη για τον αγώνα (20:00) με την Κηφισιά σε σχέση με το αντίστοιχο της περασμένης εβδομάδας.

Η απόφαση του έμπειρου τεχνικού εμπεριέχει λογική καθώς απέναντι στον Βόλο Elabet ο Άρης έκανε ένα από τα πιο ουσιαστικά ημίχρονα της φετινής χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι στα αμυντικά άκρα διατηρήθηκαν οι Πετρίς (δεξιά), Ρίτσαρντς (αριστερά) με δίδυμο στο κέντρο της άμυνας τους Φαμπιάνο-Σούταλο καθώς ο Ρικάρντο Βέλιο διατηρήθηκε κάτω από την εστία.

Ούρος Ράσιτς και Μάρτιν Χόνγκλα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι ενώ στα επιθετικά άκρα, ο Μπρούμα θα μετρήσει δεύτερη διαδοχική συμμετοχή στην αριστερή πτέρυγα και ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα καλύψει την αντίστοιχη αριστερά. Κουαμέ και Καντεβέρε είναι το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης.