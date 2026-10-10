Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, παρουσίασε στην Ουάσιγκτον το όραμα για την Team Hellas στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, συμμετείχε στο Heritage Weekend της National Hellenic Society, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, μία από τις σημαντικότερες ετήσιες συναντήσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην κεντρική ομιλία του, ο Ισίδωρος Κούβελος έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινού εθνικού σκοπού, καλώντας τον Ελληνισμό της Αμερικής να συμμετάσχει ενεργά στην Ολυμπιακή πορεία της Ελλάδας προς το Λος Άντζελες 2028.

Απευθυνόμενος σε διακεκριμένα μέλη και φίλους της National Hellenic Society, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αναφέρθηκε στους βαθύτατους δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από διαχρονικές αξίες, όπως η δημοκρατία, η ιδιότητα του πολίτη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αριστεία και η υπευθυνότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ανάμεσα στις μεγάλες ιδέες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, η Ολυμπιακή Ιδέα κατέχει ξεχωριστή θέση, καθώς σήμερα ανήκει σε κάθε έθνος, κάθε πολιτισμό και κάθε γενιά.

Παρουσιάζοντας τη νέα φιλοσοφία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβελος ανέλυσε τον κεντρικό στόχο για τη δημιουργία ενός οργανισμού ισχυρότερου, πιο ανεξάρτητου, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και, πάνω απ’ όλα, πιο κοντά στον αθλητή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 και στην ανάγκη να κινητοποιηθεί η δύναμη του Ελληνισμού της Αμερικής για τη στήριξη της Team Hellas. Η ελληνική ομογένεια μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της προσπάθειας των Ελλήνων αθλητών, συμβάλλοντας στην προετοιμασία τους για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε και η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, συμβάλλοντας σε μια σημαντική συζήτηση με κεντρικό θέμα τη δύναμη της ελληνικής ταυτότητας, τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και τις διαχρονικές αξίες που συνδέουν την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία της προσέδωσε ιδιαίτερη θεσμική και συμβολική σημασία στη συνάντηση, η οποία συγκέντρωσε διακεκριμένους εκπροσώπους του Ελληνισμού, της δημόσιας ζωής, του πολιτισμού και της ηγεσίας.

Η παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Heritage Weekend της National Hellenic Society αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα, την ελληνοαμερικανική κοινότητα και την Team Hellas.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΟΕ να τιμήσει την ολυμπιακή κληρονομιά της Ελλάδας επενδύοντας στους αθλητές, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.