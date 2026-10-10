Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη που πήρε η Μύκονος στην έδρα του Αμαρουσίου με 82-79.

Η Μύκονος μπορεί να βρέθηκε πίσω με 15 πόντους στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, ωστόσο δεν τα παράτησε. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου δεν τα παράτησε και με μία πολύ μεγάλη ανατροπή, πήρε τη νίκη στο Μαρούσι με 82-79 για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL.