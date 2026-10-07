Η Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβραβεύει οικονομικά τους μεταλλιούχους αθλητές των Μεσογειακών Αγώνων και τους προπονητές τους

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζοντας τη στήριξη προς τον ελληνικό αθλητισμό αποφάσισε να επιβραβεύσει τους αθλητές και τις αθλήτριες που κατέκτησαν τα 71 μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο και έφεραν την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία στην 3η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, καθώς και τους προπονητές τους.

Συγκεκριμένα όσοι αθλητές-μέλη της ΔΕΗ Team Hellas κατέκτησαν μετάλλιο στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες , θα πάρουν 3.000 ευρώ για το χρυσό, 2.000 για το ασημένιο και 1.000 για το χάλκινο.

Οσοι αθλητές κατέκτησαν περισσότερα μετάλλια από ένα, θα εισπράξουν κανονικά το ποσό για το καλύτερο μετάλλιο και για τα υπόλοιπα, το 50% του ποσού για καθένα ξεχωριστά.

Επιβράβευση θα έχουν και οι αθλητές των ομαδικών αθλημάτων που πήραν μετάλλιο εισπράττοντας το 75% των αντίστοιχων για τα μετάλλια, δηλαδή 2.250 ευρώ για το χρυσό, 1.500 για το ασημένιο και 750 για το χάλκινο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία θα δοθεί και οικονομική επιβράβευση στους πρπονητές των αθλητών και των ομάδων που κατέκτησαν μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες,

Οι προπονητές της ΔΕΗ Team Hellas των Μεσογειακών Αγώνων θα πάρουν 1.500, 1.000 και 750 ευρώ για το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να αναγνωρίζει τη μεγάλη συμβολή τους στις επιτυχίες των αθλητών.

Την ανακοίνωση των πριμ έκανε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, στην ευχαριστήρια εκδήλωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στα μέλη της ΔΕΗ Team Hellas.

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με συνέπεια στη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τους πρωταγωνιστές του, αποφάσισε να επιβραβεύσει τους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο και τους προπονητές τους. Τα 71 μετάλλια που κατέκτησε η ελληνική αποστολή αποτελούν μια σπουδαία επιτυχία, η οποία επισφραγίστηκε με την ιστορική 3η θέση της Ελλάδας στον πίνακα των μεταλλίων για πρώτη φορά στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.

Πίσω από κάθε μετάλλιο βρίσκονται αμέτρητες ώρες προπόνησης, προσπάθειας, θυσιών και επιμονής. Γι’ αυτό και θεωρούμε καθήκον μας να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε όχι μόνο τους αθλητές και τις αθλήτριες, αλλά και τους προπονητές τους, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιτυχίας. Κι αυτό μπορούμε να το κάνουμε χάρη στη στήριξη του Πλατινένιου Χορηγού μας, της ΔΕΗ που ως πραγματικός στρατηγικός συνεργάτης πίστεψε στην αξία της εθνικής ομάδας, στην προσπάθεια των αθλητών μας και στη δυναμική του ελληνικού αθλητισμού και στήριξε ουσιαστικά την ελληνική αποστολή», είπε ο κ. Κούβελος.