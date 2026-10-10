ΑΕΚ - ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία των Ομιλιτών στη Νέα Φιλαδέλφεια
Με... επανάληψη του Super Cup συνεχίζεται η δράση στη Super League, ύστερα από τη «μαραθώνια» διακοπή τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, καθώς η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μάλιστα, οι Κρητικοί θα έχουν στήριξη από τους φίλους της ομάδας, καθώς στην Allwyn Arena έδωσαν δυναμικό παρών περισσότεροι από 500 Ομιλίτες.
Αξιοσημείωτο πως πολλοί εξ αυτών ήρθαν από το Ηράκλειο για το ματς και θα φύγουν με πλοίο αμέσως μετά το ματς.
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