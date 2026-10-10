Ο Απόλλων «λύγισε» και τη Σαβόνα, έχοντας «καθαρίσει» την πρόκριση στο Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης νικώντας και τη Σαβόνα στα πέναλτι με συνολικό σκορ 16-15, έχει την ευκαιρία να γιορτάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Euro Cup, κατακτώντας την 1η θέση του προκριματικού ομίλου στο «Σεράφειο».

Ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενώντας το 2ο προκριματικό γκρουπ του Euro Cup στο «Σεράφειο». όχι απλά εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους της φάσης των 16, αλλά έχει την ευκαιρία να το πετύχει με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κι από την 1η θέση.

Τα τρία εισιτήρια πρόκρισης είχαν κριθεί πριν από τον αγώνα του Απόλλωνα με τη Σαβόνα, που έκλεινε το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10), καθώς μαζί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου θα είναι στην επόμενη φάση.

Όμως η «ελαφρά ταξαρχία» δεν έμεινε σε αυτό, οι παίκτες της κατάφεραν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα και να νικήσουν τη Σαβόνα με 16-15 στα πέναλτι (καν. αγ. 12-12) για την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Απόλλων προηγήθηκε με 3-0 και 4-2, με τη Σαβόνα να ισοφαρίζει 4-4 και με σερί 3-0 να ξεφεύγει 8-6 και 10-7.

Ο Ντάουμπε με δύο σερί γκολ κι ένα από τον Λασκαρίδη έγινε το 10-10, 3:30 πριν από το τέλος, η Σαβόνα έφθασε στο 12-10 (1:30), όμως ο Βάβιτς μείωσε σε 12-11 (00:42) και ο Λασκαρίδης ισοφάρισε 12-12, ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος, με το νικητή να κρίνεται στα πέναλτι.

Οι Ρόκι και Μπρούνι δεν τα κατάφεραν απέναντι στον Νίκο Μητράκη, έτσι η άστοχη εκτέλεσε από τον Λασκαρίδη δεν στοίχισε στον Απόλλωνα, με τον Μάρκο Βάβιτς να τελειώνει τη διαδικασία με 4-3 και να διαμορφώνει το τελικό 16-15.



To πρόγραμμα του 2ου ομίλου - Βαθμολογία

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Απόλλων Σμύρνης – Ντούισμπουργκ 16-9

Παρτιζάν Βελιγραδίου – Σίντεζ Καζάν 14-13

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Σαβόνα – Σίντεζ Καζάν 17-11

Παρτιζάν Βελιγραδίου – Ντούισμπουργκ 14-13 (πέν.) 9-9 καν. αγ.

Σίντεζ Καζάν – Ντούισμπουργκ 11-12

Απόλλων Σμύρνης – Σαβόνα 16-15 (πέν.) 12-12 καν. αγ.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 1-2, 3-6, 4-2.

Τα πέναλτι: 4-3

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης, Μπογκντάνοβιτς 1, Βάβιτς 1, Καπότσης, Λασκαρίδης 2, Ντάουμπε 6, Ρομπόπουλος, Μυρίλος 2, Άλκ. Λοράντος , Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Ζουζούνης.

Σαβόνα (Αλμπέρτο Αντζελίνι): Ντελ Λούγκο, Ρόκι, Χιλ 2, Κόρα 3, Οκιόνε 2. Τζιριμπάλντι, Γκουλότα 2, Μπρούνι 1, Κοντέμι, Κάστρο, Βάλε, Μαρίνι 1, Τζότα, Ρόσι.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

09:30 Σαβόνα – Παρτιζάν Βελιγραδίου

11:30 Απόλλων Σμύρνης – Σίντεζ Καζάν

Η βαθμολογία