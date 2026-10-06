Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε σε μία ξεχωριστή γιορτή τους αθλητές και αθλήτριες που συγκρότησαν την ΔΕΗ Team Hellas στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Αθλητές και αθλήτριες της ΔΕΗ Team Hellas, προπονητές, εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών και μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συναντήθηκαν στην ΕΟΕ, σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στις επιτυχίες της ελληνικής αποστολής στους Μεσογειακούς Αγώνες Taranto 2026. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να τιμηθούν οι αθλητές και οι αθλήτριες για τις σημαντικές διακρίσεις τους και, παράλληλα, να εκφραστούν οι ευχαριστίες προς τη ΔΕΗ για την πολύτιμη και έμπρακτη στήριξή της στην ελληνική αθλητική οικογένεια.

Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στον Τάραντα με 71 μετάλλια – 26 χρυσά, 26 αργυρά και 19 χάλκινα – κατακτώντας την 3η θέση στη γενική κατάταξη μεταξύ 26 χωρών, σε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Ελλάδας στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, συνεχάρη τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις επιδόσεις τους, αναδεικνύοντας την προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από κάθε διάκριση, αλλά και τη σημασία της σταθερής στήριξης του ελληνικού αθλητισμού.

«Το Taranto 2026 αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη. Ένα ισχυρό μήνυμα ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, οργάνωση και ουσιαστική στήριξη, η Ελλάδα μπορεί να πετυχαίνει μεγάλες διακρίσεις και να πρωταγωνιστεί στον διεθνή αθλητισμό.

Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή της ΔΕΗ υπήρξε καθοριστική. Η ΔΕΗ στάθηκε δίπλα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως πραγματικός στρατηγικός συνεργάτης, ως ένας φορέας που πίστεψε στην αξία της εθνικής ομάδας, στην προσπάθεια των αθλητών μας και στη δυναμική του ελληνικού αθλητισμού.

Για πρώτη φορά, χάρη στη στήριξη της ΔΕΗ, οι μεταλλιούχοι των Μεσογειακών Αγώνων, μαζί με τους προπονητές τους, επιβραβεύονται και οικονομικά για τις επιτυχίες τους. Συνολικά, θα διατεθούν 250.000 ευρώ σε πριμ, ως έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας και των διακρίσεών τους. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει ουσιαστική και σταθερή στήριξη του ελληνικού αθλητισμού».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής, Αντώνης Νικολόπουλος, αναφέρθηκε στο ομαδικό πνεύμα που χαρακτήρισε την ελληνική παρουσία στον Τάραντα:

«Είδα μια ομάδα 393 αθλητών και προπονητών να γίνεστε μια γροθιά, να στηρίζετε ο ένας τον άλλον στα στάδια και στα κολυμβητήρια και να εκπροσωπείτε τα ελληνικά χρώματα με απαράμιλλο ήθος και επαγγελματισμό».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη ΔΕΗ για τη συμβολή της στην ελληνική αποστολή, σημειώνοντας: «Χωρίς τη δική της ουσιαστική υποστήριξη δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις μιας τόσο μεγάλης και πολυμελούς αποστολής».

Η ΔΕΗ, ως αποκλειστικός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην κατηγορία «Ενέργεια», στηρίζει τη ΔΕΗ Team Hellas καλύπτοντας ανάγκες προετοιμασίας, εξοπλισμού και μετάβασης, ενώ προβλέπεται και επιβράβευση των ολυμπιακών διακρίσεων. Η συνεργασία εντάσσεται στη συνολικότερη παρουσία της ΔΕΗ στον αθλητισμό και στη στήριξη της προσπάθειας, της ομαδικότητας και της αριστείας.

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ, Έλενα Χριστοπούλου, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ως ΔΕΗ βρισκόμαστε δίπλα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τη ΔΕΗ Team Hellas, στηρίζοντας έμπρακτα τους αθλητές και τις αθλήτριές μας στο ταξίδι προς το Los Angeles 2028. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι διακρίθηκαν στους Μεσογειακούς Αγώνες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της προσπάθειας, της συνέπειας και της αφοσίωσης. Τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στη συνέχεια αυτής της απαιτητικής διαδρομής. Για όλους εμάς, έχει ιδιαίτερη αξία να στεκόμαστε σταθερά δίπλα τους σε κάθε βήμα προς τον μεγάλο τους στόχο».

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι ίδιοι οι αθλητές, οι οποίοι μίλησαν για την εμπειρία τους στους Μεσογειακούς Αγώνες, τις στιγμές που ξεχώρισαν, αλλά και όσα αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

Ο Αντώνης Τανταλίδης, χρυσός μεταλλιούχος στην ενόργανη γυμναστική, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από κάθε διάκριση, αλλά και στη σημασία της αναγνώρισης της προσπάθειας των αθλητών: “Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και στην ΔΕΗ για την τιμή αυτή. Πίσω από κάθε διάκριση και κάθε μετάλλιο, κρύβονται πολλές ώρες δουλειάς, θυσίες, χαρές, δυσκολίες. Αυτή η βράβευση είναι μια όμορφη υπενθύμιση για να μην σταματάμε να κυνηγάμε το όνειρά μας. Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και εύχομαι σε όλους να μην σταματάτε να προσπαθείτε και μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους»

Η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία κατέκτησε δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο στην κολύμβηση, μίλησε για την ιδιαίτερη σημασία της τρίτης συμμετοχής της σε Μεσογειακούς Αγώνες και τη χαρά της νέας διάκρισης: «Για μένα ήταν ακόμα μεγαλύτερη χαρά που ήταν οι τρίτοι μου Μεσογειακοί Αγώνες και κατάφερα για τρίτη συνεχόμενη φορά να είμαι στο βάθρο πόσο μάλλον που κατάφερα να κερδίσω στα ατομικά μου αγωνίσματα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τη ΔΕΗ που έκαναν όλη αυτή την εμπειρία μας στους αγώνες να είναι τόσο όμορφη και νομίζω όλοι το ευχαριστηθήκαμε πολύ».

Ακολούθησε η απονομή διπλωμάτων στους μεταλλιούχους αθλητές της ΔΕΗ Team Hellas, ως αναγνώριση της σημαντικής παρουσίας και των επιτυχιών τους στους Μεσογειακούς Αγώνες Taranto 2026. Τα διπλώματα απένειμαν ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ Έλενα Χριστοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, το Μέλος της ΔΟΕ και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος, ο Αρχηγός της ΔΕΗ Team Hellas στο Τάραντο Αντώνης Νικολόπουλος και οι Υπαρχηγοί της Αποστολής Θεόδωρος Τσαβδαρίδης και Ντόρα Πάλλη-Πετραλιά.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια αναγνώριση της προσπάθειας και των επιτυχιών των αθλητών της ΔΕΗ Team Hellas, αλλά και μια έμπρακτη επιβεβαίωση της σημασίας της συνεργασίας και της σταθερής υποστήριξης του ελληνικού αθλητισμού.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η ΔΕΗ συνεχίζουν μαζί, με κοινό στόχο τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες και με ορίζοντα τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028.