Γκραν γκινιόλ στη Νορβηγία, με Βίκινγκ και Μπόντο/Γκλιμτ να ισοβαθμούν στην κορυφή έχοντας ίδιους βαθμούς, αποτελέσματα και γκολ.

Για μία ακόμη σεζόν, η Βίκινγκ βάζει δύσκολα στην Μπόντο/Γκλιμτ, καθώς οκτώ αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν στην Eliteserien, οι δύο ομάδες μοιράζονται την κορυφή της βαθμολογίας.

Μάλιστα, η μεταξύ τους κόντρα είναι κάτι παραπάνω από αμφίρροπη, καθώς παρατηρώντας κανείς τους αριθμούς τους, εντοπίζει την απόλυτη ισορροπία... Σε 22 ματς, Βίκινγκ και Μπόντο/Γκλιμτ έχουν από 53 βαθμούς με 17 νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, ενώ και τα τέρματά τους είναι ολόιδια: 56 υπέρ και 20 κατά!

Φυσικά φαντάζει δύσκολο να μείνουν έτσι τα δεδομένα και στο τέλος της χρονιάς, ενώ στην ερώτηση γιατί υπερτερούν οι πρωταθλητές στην ισοβαθμία, η απάντηση αφορά το τρίτο κριτήριο, μετά από διαφορά τερμάτων και καλύτερη επίθεση.

Πρόκειται για τα μεταξύ τους ματς, με τη Βίκινγκ να έχει θριαμβεύσει με 5-0 εντός έδρας τον Απρίλιο και αυτόματα να βρίσκεται από πάνω. Στις 30 Οκτωβρίου δε, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Μπόντο, στο απόλυτο ντέρμπι κορυφής που δύναται να κρίνει τα πάντα για την κούπα.