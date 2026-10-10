Σουηδία: Ισόπαλες χωρίς σκορ στο ημίχρονο, 5-6 τελικό
Αδιανόητη ματσάρα είδαν όσοι συντονίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ΑΪΚ Στοκχόλμης με την Μπρομαποϊκάρνα, για την 23η αγωνιστική της Allsvenskan.
Το πρώτο ημίχρονο δεν προμήνυε σε τίποτα τι θα ακολουθούσε, καθώς ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τα πράγματα να αλλάζουν άρδην μετά την ανάπαυλα και τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με το εξωφρενικό 6-5!
Η ομάδα του Ουλφ Κρίστιανσον ήταν καταιγιστική και πήρε προβάδισμα 5-1 μέχρι το 70', με την ΑΪΚ να αντιδρά και με ένα ασύλληπτο comeback να ισοφαρίζει σε 5-5 στο 90+8'. Κι όμως, η Μπρομαποϊκάρνα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να φτάσει σε έκτο γκολ δευτερόλεπτα αργότερα, παίρνοντας ένα επικό διπλό...
In Sweden today, there was a match with 11 GOALS in the SECOND HALF! 48': AIK 0-1 Brommapojkarna. 55': AIK 1-1 Brommapojkarna. 59': AIK 1-2 Brommapojkarna. 61': AIK 1-3 Brommapojkarna. 65': AIK 1-4 Brommapojkarna. 70': AIK 1-5 Brommapojkarna. 73': AIK 2-5 Brommapojkarna. 81': AIK 3-5 Brommapojkarna. 83': AIK 4-5 Brommapojkarna. 90+8': AIK 5-5 Brommapojkarna. 90+9': AIK 5-6 Brommapojkarna. INCREDIBLE. https://t.co/iChQqW2Ups— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) October 10, 2026
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