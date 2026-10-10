Απίθανη νίκη για την Μπρομαποϊκάρνα, που επικράτησε 6-5 της ΑΪΚ Στοκχόλμης εκτός έδρας σε ματς που ήταν 0-0 στην ανάπαυλα...

Αδιανόητη ματσάρα είδαν όσοι συντονίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ΑΪΚ Στοκχόλμης με την Μπρομαποϊκάρνα, για την 23η αγωνιστική της Allsvenskan.

Το πρώτο ημίχρονο δεν προμήνυε σε τίποτα τι θα ακολουθούσε, καθώς ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τα πράγματα να αλλάζουν άρδην μετά την ανάπαυλα και τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με το εξωφρενικό 6-5!

Η ομάδα του Ουλφ Κρίστιανσον ήταν καταιγιστική και πήρε προβάδισμα 5-1 μέχρι το 70', με την ΑΪΚ να αντιδρά και με ένα ασύλληπτο comeback να ισοφαρίζει σε 5-5 στο 90+8'. Κι όμως, η Μπρομαποϊκάρνα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να φτάσει σε έκτο γκολ δευτερόλεπτα αργότερα, παίρνοντας ένα επικό διπλό...