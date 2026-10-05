Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, μίλησε για το Παναθηναϊκό Στάδιο στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο Παρίσι η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO.

Τη σημασία του Παναθηναϊκού Σταδίου ως παγκόσμιου μνημείου αθλητισμού, πολιτισμού και ιστορίας, αλλά και την ανάγκη να αναγνωριστεί η οικουμενική του αξία, επισήμανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε στο Παρίσι η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην UNESCO με θέμα «Η UNESCO στην καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων-Ντακάρ 2026: Ποιος ο ρόλος της νεολαίας την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης;».

Στην ομιλία του ο κ. Ισίδωρος Κούβελος, επισήμανε ότι το Καλλιμάρμαρο δεν αποτελεί μόνο ελληνική κληρονομιά, αλλά ένα μνημείο με παγκόσμια διάσταση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΟΕ ανέφερε:

«Το Καλλιμάρμαρο αξίζει μια θέση στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα. Ανήκει στην παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού, στην ιστορία του πολιτισμού και στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η UNESCO προστατεύει τόπους εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας. Τόπους που μιλούν σε όλους τους ανθρώπους. Τόπους που συνδέουν τη μνήμη με την ταυτότητα, την κληρονομιά με την εκπαίδευση και το παρελθόν με το μέλλον.

Το Παναθηναϊκό Στάδιο είναι ένας τέτοιος τόπος. Είναι ο χώρος όπου αναβίωσε ο σημαντικότερος παγκόσμιος αθλητικός θεσμός της σύγχρονης εποχής. Είναι ο τόπος όπου η αρχαία ελληνική παράδοση συνδέθηκε με το σύγχρονο διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα. Είναι ο χώρος όπου η πολιτιστική κληρονομιά απέδειξε ότι δεν είναι στατική: μπορεί να αναγεννηθεί, να εμπνεύσει, να καταστεί και πάλι μια παγκόσμια δύναμη.

Η ένταξη του Παναθηναϊκού Σταδίου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποτελούσε αναγνώριση μιας ιδέας: ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός· ότι η Ολυμπιακή κληρονομιά αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς· και ότι οι τόποι που διαμόρφωσαν την ανθρώπινη ιστορία πρέπει να προστατεύονται, να αναδεικνύονται και να παραδίδονται στις επόμενες γενιές».

Η εκδήλωση που υλοποιήθηκε από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του κτηρίου στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι και τίμησε αφενός τον Ολυμπισμό και το Ολυμπιακό Πνεύμα, αφετέρου την Αφρική και τους λαούς της, καθώς οι επικείμενοι αγώνες του Ντακάρ (από 31 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου) θα είναι η πρώτη Ολυμπιακή διοργάνωση στην Αφρικανική Ήπειρο.

Εκτός του Προέδρου της ΕΟΕ, χαιρετισμό απηύθυνε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO, Χαλέντ Ελ-Ενάνι και η Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της Σενεγάλης, Ντζιρεγιέ Κλοτίλντ Κολί.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ερμηνεία του Ολυμπιακού Ύμνου από την ελληνο-γαλλίδα ερμηνεύτρια, Δάφνη Κριθαρά και ακολούθησε συζήτηση με συμμετοχή της Πρωθιέρειας, Κατερίνας Μισιχρόνη, με θέμα το μήνυμα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και το ρόλο της νεολαίας στην προβολή και διάδοσή του.

Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια Έκθεσης φωτογραφιών, αντικειμένων και πολιτιστικών εκθεμάτων συνδεδεμένων με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Ολυμπισμό: επίσημο αντίγραφο παρτιτούρας του Ολυμπιακού Ύμνου, δύο Ολυμπιακές δάδες, δύο ενδυμασίες Ιέρειας και Πρωθιέρειας Ολυμπιακών Αγώνων και αντίγραφο κοίλου κατόπτρου-σκαφείου, που παραχώρησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.