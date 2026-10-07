ΑΕΚ: Η Ένωση τίμησε τη μνήμη του Παγκόσμιου, Γιώργου Αμερικάνου

ΑΕΚ: Η Ένωση τίμησε τη μνήμη του Παγκόσμιου, Γιώργου Αμερικάνου

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ: Η Ένωση τίμησε τη μνήμη του Παγκόσμιου, Γιώργου Αμερικάνου

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Η ΚΑΕ ΑΕΚ με μια όμορφη εικόνα που έπαιξε στο cube και με αφιέρωση από τα μεγάφωνα, τίμησε τη μνήμη του τεράστιου Γιώργου Αμερικάνου που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2013.

Στις 7 Οκτωβρίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ΑΕΚ και το ελληνικού μπάσκετ, ο σπουδαίος Γιώργος Αμερικάνος.

Ο Παγκόσμιος αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της Βασίλισσας και ήταν μπροστάρης στην κατάκτηση του Κυπέλου Κυπελλούχων το 1968, τότε που η Ένωση έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο. Τεράστιος παίκτης για την Ένωση!

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του πριν το τζάμπολ με την Σαλόν με μια όμορφη εικόνα με τον Αμερικάνο που δημιουργήθηκε στο Cube, ενώ και από τα μεγάφωνα στάθηκαν στον Παγκόσμιο, με τον κόσμο να χειροκροτεί.

     

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