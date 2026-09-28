Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, έδωσε θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας με 1-0.

Tα θερμά του συγχαρητήρια προς την Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας με 1-0 έστειλε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τονίζοντας προς την ΕΠΟ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει πολλά ακόμα και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων.

Αναλυτικότερα, το μήνυμα του προέδρου της ΕΟΕ:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο, την ΕΠΟ και όλους όσοι εργάζονται για την Εθνική μας Ομάδα για τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας. Η εμφάνιση και το αποτέλεσμα απέναντι σε έναν κορυφαίο αντίπαλο επιβεβαιώνουν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει μια εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά αθλητών με μεγάλες δυνατότητες.

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η ομάδα έχει όλα τα εφόδια για να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, κάτι που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πιο ελπιδοφόρες και ποιοτικές ομάδες που έχουμε εδώ και παρά πολλά χρόνια και θα ήταν κρίμα να μη διεκδικήσουμε μέχρι τέλους αυτή τη μεγάλη ευκαιρία.

Εφόσον επιτευχθεί η πρόκριση, η παρουσία της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου θα ανοίξει νέους ορίζοντες και θα επιτρέψει στην ομάδα να ονειρευτεί ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι διεθνείς μας αποδεικνύουν πως έχουν το ταλέντο, την ποιότητα και τη νοοτροπία νικητή που απαιτούνται για να φτάσουν πολύ ψηλά.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που φέρνει τους Έλληνες αθλητές και τις εθνικές μας ομάδες πιο κοντά στο Ολυμπιακό όνειρο».