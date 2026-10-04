Ο MVP της Καρδίτσας, Τζα'Βίερ Φράνσις στο Gazzetta: «Σημαίνει πολλά η νίκη κόντρα στον Άρη, πράγματα που στην Αμερική είναι φάουλ, εδώ δεν τα σφυρίζουν»

Ο πρωταγωνιστής της Καρδίτσας στη νίκη επί του Άρη, Τζα'Βίερ Φράνσις μιλάει στο Gazzetta για τη μεγάλη επικράτηση της ομάδας του, καθώς και για την προσαρμογή του στην Ελλάδα.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της Καρδίτσας από τη νίκη κόντρα στην Άρη, ήταν ο Τζα'Βίερ Φράνσις

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Θεσσαλονικιούς, ενώ τοποθετήθηκε και για την προσαρμογή του στην Ελλάδα μετά από τα χρόνια του στην Αμερική.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης της Καρδίτσας με τον Άρη, υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί και αυτό ήταν ο Άρης λόγω του ρόστερ του και του μεγαλύτερου μπάτζετ που διαθέτει. Η θεσσαλική ομάδα δεν τα παράτησε και... πάλεψε το πρώτο λεπτό του αγώνα και στο τέλος κατάφερε να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη.

«Σημαίνει πολλά για εμάς η νίκη κόντρα στον Άρη»

«Όπως είπες, σημαίνει πολλά για εμάς η νίκη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν απέναντι σε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Βγήκαμε στο γήπεδο, ανταγωνιστήκαμε, παίξαμε σκληρά και, τελικά, αυτό μας οδήγησε στη νίκη».

Από τα στατιστικά που ξεχώρισαν στη χθεσινή (03/10) αναμέτρηση, ήταν οι 39 πόντοι που βρήκε η Καρδίτσα από τους παίκτες που προήλθαν από τον πάγκων. Ο Τζα'Βίερ Φράνσις, στέκεται στους συμπαίκτες του και τονίζει πόσο βάθος διαθέτει η ομάδα του και πόσο σημαντικό θα είναι για τη συνέχεια της σεζόν.

«Ναι, σίγουρα. Έχουμε παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και μπορούν πραγματικά να δώσουν ενέργεια και ώθηση στην ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Στη συνέχεια ο Αμερικανός σέντερ μίλησε και για τη συνεργασία του με τον Νίκο Παπανικολόπουλο, που τον εμπιστεύτηκε από το πρώτο ματς και ο ίδιος τον έβγαλε... ασπροπρόσωπο.

«Είναι πραγματικά πολύ καλός προπονητής ο Παπανικολόπουλος»

«Μου αρέσει πολύ ο κόουτς. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ διασκεδαστικός προπονητής. Είναι απαιτητικός και σκληρός, αλλά από τη στιγμή που τον ακούς και αφοσιώνεσαι σε αυτά που σου λέει, καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικά πολύ καλός προπονητής».

Ο Τζα'Βίερ Φράνσις δεν είχε παίξει ποτέ στην καριέρα του στην Ευρώπη. Οι εμπειρίες του είναι από το high-school, το κολέγιο, καθώς και από την G-League του NBA και αναφέρει στο Gazzetta, τα στοιχεία που του έκαναν εντύπωση στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην πρώτη του παρουσία.

«Πολλά πράγματα που στην Αμερική θεωρούνται φάουλ, εδώ δεν τα σφυρίζουν»

«Από τα φιλικά παιχνίδια που δώσαμε μέχρι και το χθεσινό ματς, μπορώ να πω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι εξαιρετικά σκληρό και physical. Πολλά πράγματα που στην Αμερική θεωρούνται φάουλ, εδώ δεν τα σφυρίζουν. Επομένως, το παιχνίδι είναι πολύ πιο physical και αυτό είναι κάτι στο οποίο προσπαθώ να προσαρμοστώ.

Κάθε βράδυ πρόκειται να αντιμετωπίζεις πολύ καλούς παίκτες, οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό».

Παρότι είναι καινούργιος παίκτης, είναι... διαβασμένος. Γνωρίζει για τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν και αποκαλύπτει πως ο λόγος που... μετακόμισε στην Καρδίτσα είναι το γεγονός ότι η Greek Basket League, είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

«Ναι, αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αποφάσισα να έρθω εδώ. Όπως είπες, γνώριζα ότι υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Greek League είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, ένα από τα κορυφαία. Όπως είπα, αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα».

Ο Τζα'Βίερ Φράνσις, σε λίγες μέρες κλείνει τα 23 του χρόνια. Πόσο εύκολο και τι δυσκολίες έχει για έναν Αμερικανό να αφήνει τη χώρα του και να παίζει στην Ευρώπη. Ο ίδιος τονίζει πως του αρέσει η Καρδίτσα και... λατρεύει ήδη το ελληνικό φαγητό.

«Το φαγητό είναι καταπληκτικό!»

«Μου αρέσει εδώ. Η Καρδίτσα δεν είναι η μεγαλύτερη πόλη. Είναι μια μικρή πόλη, αλλά είναι ήσυχη. Όλα είναι πολύ κοντά και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ καλοί και φιλικοί. Και το φαγητό είναι καταπληκτικό!»