Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή φιλοξένησε στο υπό ανακατασκευή Ολυμπιακό κολυμβητήριο, στην Αθήνα, την πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, παρουσιάζοντάς της το έργο.

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα.

Την Πρόεδρο της ΔΟΕ υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος την ενημέρωσε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών της ριζικής ανακατασκευής του ιστορικού κολυμβητηρίου, το οποίο παρέμενε κλειστό για περισσότερα από 14 χρόνια και αναμένεται να παραδοθεί ξανά στην αθλητική κοινότητα και στους πολίτες της Αθήνας πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Κίρστι Κόβεντρι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκο Γιαννόπουλο, με τις κορυφαίες αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης Άννα Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή, καθώς και με τη διεθνή πολίστρια Ελένη Ξενάκη. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της ΔΟΕ, Σπύρος Καπράλος, το μέλος της Ολομέλειας της ΕΟΕ και Έφορος Κολύμβησης Νίκος Ξυλούρης, καθώς και η Πρόεδρος της ΕΣΟΑ Βούλα Κοζομπόλη.

Θερμή συζήτηση είχε η Πρόεδρος της ΔΟΕ και με τον Ιωάννη Κυριακόπουλο, Γενικό Διευθυντή Ακίνητης Περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας και με τη Δήμητρα Γκουντούφα, Βοηθό Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας.

Η Πρόεδρος της ΔΟΕ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας τη σημασία του για τις επόμενες γενιές αθλητών και πολιτών.

«Νομίζω ότι θα γίνει ένα εμβληματικό κολυμβητήριο. Ήταν πραγματικά υπέροχο να το δω από κοντά και να ακούσω τις ιστορίες για το πώς αυτή η πισίνα έφερνε κοντά την τοπική κοινωνία πριν από πολλά χρόνια, πώς όλοι οι άνθρωποι της περιοχής είχαν την ευκαιρία να μάθουν κολύμβηση, να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν. Τώρα, η επένδυση που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλές ακόμη γενιές να απολαμβάνουν αυτόν τον χώρο και να μαθαίνουν να κολυμπούν. Μάλιστα, ρώτησα: “Πότε ανοίγετε;”, γιατί την επόμενη φορά που θα βρεθώ εδώ, θα έρθω να κολυμπήσω, μόνο και μόνο για να μπορώ να πω ότι κολύμπησα σε αυτή την πισίνα και εμπνεύστηκα κι εγώ από την ιστορία και το πνεύμα της», δήλωσε η Κίρστι Κόβεντρι.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος τόνισε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Πρόεδρος της ΔΟΕ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο κέντρο της Αθήνας και να διαπιστώσει από κοντά την πρόοδο ενός έργου που αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με τη σημαντική στήριξη της Εθνικής Τράπεζας επαναφέρουμε στη ζωή μία ιστορική αθλητική εγκατάσταση, η οποία θα προσφέρει ξανά δυνατότητες άθλησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του υγρού στίβου στις επόμενες γενιές. Τα ιδιαίτερα θετικά σχόλια της κυρίας Κόβεντρι μας γεμίζουν αισιοδοξία και επιβεβαιώνουν τη σημασία αυτού του έργου για τον ελληνικό αθλητισμό.»