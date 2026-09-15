Σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς κινείται από το πρωί η Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Η παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στην πόλη συνοδεύτηκε από το φεστιβάλ «Football for Schools» στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου στήθηκαν δύο γήπεδα και εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματος.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη από τον κόσμο και τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν σε πολύ καλό κλίμα και φωτογραφήθηκαν μαζί με τα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης άφησε για λίγο στην άκρη τον θεσμικό του ρόλο και μπήκε στο γήπεδο, μαζί με τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Άγγελο Μπασινά, Βασίλη Τσιάρτα και Δημήτρη Παπαδόπουλο.

Στη γιορτή συμμετείχαν ακόμη η πρώτη σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γυναικών, Δήμητρα Παντελιάδου, ο Όλιβερ Μπίρχοφ και ο Αλιόσα Ασάνοβιτς, με τους παλαίμαχους άσους να παίζουν ποδόσφαιρο μαζί με τα παιδιά.

Οι εορτασμοί στη Θεσσαλονίκη κορυφώνονται το βράδυ, καθώς στις 20:30 είναι προγραμματισμένη η κεντρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.