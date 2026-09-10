Λαμπερή εκδήλωση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του Ντακάρ στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» άναψε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε μία υψηλού συμβολισμού και με πολλά μηνύματα για τους νέους, Τελετή Αφής και Παράδοσης, παρουσία της Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι.

Στην κορύφωση της ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», Μαμαντού Εντιαγέ, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού της προς τη Σενεγάλη.

Η Φλόγα άναψε στα χέρια της Πρωθιέρειας Κατερίνας Μισιχρόνη που ανέλαβε το ρόλο για πρώτη φορά και ακολούθησε Λαμπαδηδρομία εντός του Καλλιμάρμαρου με πρώτη Λαμπαδηδρόμο την χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κ20 στο στίβο, Ελένη Ιακωβάκη και ακολούθησαν οι αθλητές Μπρανκού Μπαντιό (μπάσκετ), Κυριακή Ζέρβα (ιστιοπλοΐα), Ουμί Ντιοπ (κολύμβηση), Λουϊ Φρανσουά Μεντί (κολύμβηση), και Ιάσων Μουσελίμης (κωπηλασία).

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και την εξαιρετική χορογραφία του τελετουργικού των Ιερειών υπέγραψε η Άρτεμις Ιγνατίου, τη μουσική σύνθεση της Τελετής έγραψε ο Μάριος Ιωάννου Ηλία και τα κοστούμια των Ιερειών σχεδίασε η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα δημιουργός Mary Katrantzou.

Τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε σε μια σύγχρονη εκδοχή του έργου, προσδίδοντας ένα νέο μουσικό χρώμα, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα τραγουδοποιός Αθηνά Ανδρεάδη, ενώ τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας απέδωσε η παιδική και νεανική χορωδία ROSARTE υπό τη διεύθυνση της Ρόζης Μαστροσάββα.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έστειλε μήνυμα προς τους νέους όλου του κόσμου. «Για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η σημερινή μέρα είναι μέρα τιμής. Μεταδίδουμε ένα σύμβολο και ανανεώνουμε μια εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι οι Ολυμπιακές αξίες μπορούν να ταξιδέψουν. Η Φλόγα μιλάει χωρίς μετάφραση. Μιλάει για ειρήνη, σεβασμό, φιλία, αλληλεγγύη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αγαπητοί νέοι αθλητές, αγαπητοί νέοι, Αυτή η τελετή ανήκει, πάνω απ’ όλα, σε εσάς. Στα όνειρά σας, στο θάρρος σας, στα πρωινά ξυπνήματα, στις μακρόχρονες προπονήσεις, στις θυσίες και στις ελπίδες. Ο αθλητισμός θα σας διδάξει πολλά μαθήματα. Θα σας διδάξει υπομονή και σεβασμό. Και αν ακούσετε προσεκτικά, θα σας διδάξει κάτι μεγαλύτερο: Ότι το αληθινό μέτρο ενός αθλητή είναι ο χαρακτήρας που διαμορφώνεται στην πορεία. Αυτό είναι το μήνυμα που κουβαλάει σήμερα η Φλόγα στο Ντακάρ. Ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τον κόσμο πιο ανοιχτό. Ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μια γλώσσα κατανόησης. Από αυτό το Στάδιο της μνήμης και της συγκίνησης, η Αφρική θα υποδεχθεί τη Φλόγα και το Ντακάρ θα γιορτάσει! Και από την Αθήνα, στέλνουμε αυτό το μήνυμα: Η Φλόγα ανήκει στη νεολαία. Και μέσα από τη νεολαία, το Ολυμπιακό όνειρο συνεχίζει να προχωράει!»

Στην ομιλία της η Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι, τόνισε: «Σημαίνει πολλά να βρίσκομαι ξανά εδώ στην Αθήνα για αυτή τη σημαντική στιγμή. Η Ελλάδα κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στο δικό μου Ολυμπιακό ταξίδι. Εδώ, στην Αθήνα, κέρδισα τα πρώτα μου ολυμπιακά μετάλλια. Θυμάμαι ακόμα τα συναισθήματα και τα όνειρα που κουβαλούσα μαζί μου ως νέος αθλητής. Και εδώ, στην Ελλάδα, πολλά χρόνια αργότερα, εξελέγην Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Έτσι, το να στέκομαι εδώ σήμερα, καθώς η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων ξεκινά το ταξίδι της προς την Αφρική, με συγκινεί βαθιά. Ως Αφρικανή, αυτή η στιγμή σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Επί πολλά χρόνια, μιλούσαμε για τη μέρα που μια Ολυμπιακή διοργάνωση θα έφτανε επιτέλους στην ήπειρό μας. Τώρα, με το Ντακάρ 2026, αυτή η στιγμή γίνεται πραγματικότητα. Σε λίγες μόλις εβδομάδες, η Σενεγάλη θα υποδεχθεί νέους αθλητές από όλο τον κόσμο για την πρώτη Ολυμπιακή διοργάνωση που πραγματοποιείται ποτέ σε αφρικανικό έδαφος. Αυτή είναι μια περήφανη στιγμή για τη Σενεγάλη. Είναι μια περήφανη στιγμή για την Αφρική. Και ανοίγει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για το Ολυμπιακό Κίνημα.»

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα άνοιξε η Εθνική Ομάδα Cheerleading της Ελλάδας με τις ομάδες Αποσπερίδες και Αμαζόνες, ενώ τη Σενεγάλη εκπροσώπησε η τραγουδίστρια Kya Loum, η οποία παρουσίασε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό δρώμενο και ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο της χώρας της. Στην Τελετή συμμετείχαν επίσης 18 νέοι αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Λαυρίου, οι οποίοι μετέφεραν τις σημαίες, συμβολίζοντας τη σύνδεση του Ολυμπιακού Κινήματος με τη νέα γενιά.

Η Τελετή πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης που υλοποιεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με την οικονομική στήριξη της Capital Maritime του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, με την αντικατάσταση του ταρτάν και τον καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών.

Στην Τελετή παρέστησαν επίσης, o Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Σπανάκης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, η πρώην Υπουργός και βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός Φάνη Πετραλιά, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ενωσης Μεσογειακών Αγώνων Ιάκωβος Φιλιππούσης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Χάρης Τσολάκης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δημοσθένης Ταμπάκος, τα μέλη της Ολομέλειας της ΕΟΕ και σπουδαίες προσωπικότητες από τον αθλητικό, καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η αθλητική δημοσιογράφος Πηνελόπη Γκιώνη, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά δημοσιογράφων. Τον συντονισμό της Τελετής είχε ο Δρ. Κωνσταντίνος Πανταζής, υπό την εποπτεία του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Θωμά Τόκα.

Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και μόνο, εφαρμόζεται ειδικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η Αφή και η Παράδοση της Φλόγας πραγματοποιούνται στην ίδια τελετή και στον ίδιο χώρο. Έτσι, το Παναθηναϊκό Στάδιο, σύμβολο της σύγχρονης Ολυμπιακής Ιστορίας, αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το σημείο συνάντησης της ελληνικής Ολυμπιακής παράδοσης με τη νέα γενιά αθλητών από ολόκληρο τον κόσμο.

Η Φλόγα ταξιδεύει πλέον για το Ντακάρ, όπου από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, μια διοργάνωση ιστορικής σημασίας για το Ολυμπιακό Κίνημα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία η αφρικανική ήπειρος θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες.