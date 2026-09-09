Εντυπωσιασμένη με το έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, δήλωσε η Κίρστι Κόβεντρι, πρόεδρος της ΔΟΕ κατά τη παρουσία της στην Αθήνα.

Τα συγχαρητήριά της προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο εξέφρασε η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι, κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, μία ημέρα πριν από την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Η Πρόεδρος της ΔΟΕ εξήρε το έργο που έχει υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες πρωτοβουλίες στήριξης των αθλητών, στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τη νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού.

Η συνάντηση της Προέδρου της ΔΟΕ με τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο, έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΕ Στέφανου Χανδακά, του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμά Τόκα και του μέλους της ΔΟΕ στην Ελλάδα Σπύρου Καπράλου.

Ο κ. Κούβελος παρουσίασε το έργο που έχει κάνει η διοίκηση της ΕΟΕ , από τον Ιανουάριο του 2025, με την παροχή εξοπλισμού στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με τη μηνιαία οικονομική αποζημίωση για Ολυμπιακή Προετοιμασία σε περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες, με τη συνδρομή στις Αθλητικές Ομοσπονδίες για εξεύρεση ξένων τεχνικών και προπονητών εγνωσμένης αξίας, καθώς και με το πρόγραμμα της ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες επί πολλά χρόνια δεν είχε γίνει καμία εργασία, όπως το Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο κέντρο της Αθήνας και το Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ πρόσθεσε ότι η ΕΟΕ είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη δημιουργία των ξενώνων στο ΟΑΚΑ για 60 επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες, όταν το Υπουργείο Αθλητισμού δώσει το «πράσινο φως».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ανέλυσε επίσης το χορηγικό πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται με μεγάλη επιτυχία και δίνει το δικαίωμα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να είναι ο πιο ισχυρός αρωγός του ελληνικού αθλητισμού, ενώ τόνισε και τον σχεδιασμό που έχει γίνει με τις επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φιλοξενία της Team Hellas αλλά και των οικογενειών των επίλεκτων αθλητών, πριν και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες.

Ο κ. Κούβελος παρουσίασε και το νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και αφορά στη στήριξη αθλητών και αθλητριών ηλικίας 14-17 ετών με στόχο τα νέα αυτά ταλέντα να πρωταγωνιστήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, ένα πρόγραμμα που απέσπασε τα κολακευτικά σχόλια της Κίρστι Κόβεντρι, για την καινοτομία και την ευρηματικότητα του.

Η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δεν έκρυψε το ενθουσιασμό της για όσα έχουν γίνει, αλλά και όσα έχουν προβλεφθεί για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι η ΔΟΕ θα είναι στο πλευρό της ΕΟΕ σε κάθε καινοτόμο πρωτοβουλία.

Η συνάντηση έγινε με αφορμή την άφιξη της Προέδρου της ΔΟΕ στην Αθήνα, για την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026. Η είσοδος για το κοινό στο Παναθηναϊκό Στάδιο είναι ελεύθερη και η Τελετή θα ξεκινήσει στις 11:30, ενώ η προσέλευση του κοινού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11:20. Η Τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport.

ια τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων εφαρμόζεται ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η Αφή και η Παράδοση της Φλόγας πραγματοποιούνται στην ίδια Τελετή, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εν αντιθέσει με την παραδοσιακή Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη χορογραφία του τελετουργικού των Ιερειών υπογράφει η Άρτεμις Ιγνατίου, ενώ τον ρόλο της Πρωθιέρειας θα αναλάβει για πρώτη φορά η ηθοποιός Κατερίνα Μισχρόνη. Τη μουσική σύνθεση της Τελετής υπογράφει ο Μάριος Ιωάννου Ηλία, ενώ τα κοστούμια των Ιερειών έχουν σχεδιαστεί από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια Mary Katrantzou.