Βαθμολογία UEFA: Η απίθανη Λανς έκανε δωράκι στην Ελλάδα

Η τρομερή ανατροπή της Λανς στην Πράγα ωφέλησε την Ελλάδα όσον αφορά στη μάχη της δεκάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Μπορεί η Ελλάδα να μην είχε εκπρόσωπο στα ματς της Πέμπτης (10/9) για τη League Phase του Champions League, εντούτοις είδε με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με τη Λανς, που είχε θετική έκβαση για τη χώρα μας.

Οι Τσέχοι προηγήθηκαν δις παίζοντας με δέκα ποδοσφαιριστές αλλά στο τέλος ηττήθηκαν 3-2, με τη Ρασίνγκ να βρίσκει δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα! Κάτι που σημαίνει πως η Τσεχία δεν πήρε ούτε έναν βαθμό στη βαθμολογία της UEFA, με την απόσταση να παραμένει στους 513 βαθμούς.

Η Πολωνία δεν έχει ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τη 13η Νορβηγία να μένει επίσης χωρίς βαθμό μετά τη συντριβή της Μπόντο/Γκλιμτ στο Μόναχο.

Η βαθμολογία της UEFA