Μπότσια: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο για Πολυχρονίδη και Παπαδοπούλου
Το Ασημένιο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια που διεξήχθη στη Σεούλ της Νότιας Κορέας 24 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου, κατέκτησε η Ελληνική ομάδα στην κατηγορία BC3 Ζευγάρια. Η ομάδα αποτελείται από τον Χρυσό Παραολυμπιονίκη και 7 φορές μεταλλιούχο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες Γρηγόρη Πολυχρονίδη και την πολλά υποσχόμενη -μόλις 19 ετών- και 2η στην Παγκόσμια Κατάταξη στην κατηγορία των γυναικών, Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Στη διοργάνωση αυτή στην κατηγορία BC3 συμμετείχαν 16 χώρες και η ελληνική ομάδα μετά την φάση των ομίλων διασταυρώθηκε στον προημιτελικό με το Χονγκ Κονγκ κερδίζοντας τον αγώνα με σκορ 5-2. Στον ημιτελικό επικράτησαν επί της Ιαπωνίας με σκορ 3-2 περνώντας στον τελικό όπου δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την αντίσταση της Σιγκαπούρης, χάνοντας με σκορ 3-1 και κερδίζοντας έτσι το Ασημένιο Μετάλλιο.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο άθλημα Μπότσια διεξάγεται κάθε 4 χρόνια και είναι η σημαντικότερη διοργάνωση μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα η Ελλάδα έχει κατακτήσει Ασημένιο Μετάλλιο στο Ατομικό BC3 το 2006 στη Βραζιλία με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη και 2 Χρυσά Μετάλλια στο Ατομικό BC3 με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη και στα Ζευγάρια BC3 με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη, την Άννα Ντέντα και αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Μασσούρα.
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