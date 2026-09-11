Άρης: Τρομερή ατμόσφαιρα στο «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Αποστολή στη Λευκωσία: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Άρης έχει μπροστά του ένα πολύ δυνατό φιλικό τουρνουά, με ομάδες της EuroLeague. Συγκεκριμένα, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα για το «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Το πρώτο ματς του τουρνουά, είναι ανάμεσα στους Θεσσαλονικείς και τη Μακάμπι. Στο γήπεδο «Ελευθερία» της Λευκωσίας, βρίσκονται πολύ φίλοι του Άρη, οι οποίοι δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους και τη στήριξή τους.
Έχουν δημιουργήσει μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα, δείγμα μάλιστα του πόσο ανυπομονούν για την έναρξη της σεζόν.
Δείτε το βίντεο
🟡⚫ Ωραία ατμόσφαιρα από τους φίλους του Άρη στο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
Αποστολή στη Λευκωσία: Παναγιώτης Ραμαντάνης pic.twitter.com/MJqGInIIZV
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