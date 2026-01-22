Η διοίκηση του ΟΑΚΑ με ανακοίνωσή της αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις κλειστές εγκαταστάσεις από την εισροή βρόχινου νερού την Τετάρτη (21/1).

Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ δοκιμάστηκαν την Τετάρτη (21/1) από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική και στις εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν προβλήματα, στις οποίες αναφέρθηκε και ο ΣΕΓΑΣ για το κλειστό προπονητήριο.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ με ανακοίνωσή της αναφέρεις τους λόγους για τις εισροές υδάτων στο προπονητήριο του στίβου, στο κολυμβητήριο και στην αίθουσα «Κασιμάτης», παράλληλα ενημερώνει πως από το πρωί της Πέμπτης (22/1) «προχώρησαν άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης και οι χώροι έγιναν και πάλι λειτουργικοί και ασφαλείς για το κοινό».

Η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ

«Με αφορμή τη χθεσινή πρωτοφανή βροχόπτωση που έπληξε την Αττική και την περιοχή του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, παρουσιάστηκαν προβλήματα σε επιμέρους εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης υδάτων και της δυσκολίας έγκαιρης απορροής τους.

Στο Ολυμπιακό Κλειστό Προπονητήριο καταγράφηκε εισροή υδάτων, καθώς η απορροή δεν ήταν επαρκής, με συνέπεια το νερό να εισέλθει από τα υαλοπετάσματα και τους αεραγωγούς.

Αντίστοιχα, στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου παρατηρήθηκαν εισροές σε σημεία όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, κυρίως μέσω των αρμών διαστολής.

Επιπλέον, η εισροή υδάτων στην αίθουσα «Κασιμάτης» και στο Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο συνδέεται με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο στάδιο, την αφαίρεση πολυκαρβονικών φύλλων και τις παρεμβάσεις επισκευής στους αρμούς διαστολής, οι οποίες προσωρινά έκαναν πιο ευάλωτους τους χώρων σε τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες.

Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του ΟΑΚΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, πραγματοποίησαν έκτακτη σύσκεψη και προχώρησαν άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης και από τις πρωινές ώρες σήμερα οι χώροι έγιναν και πάλι λειτουργικοί και ασφαλείς για το κοινό.

Παράλληλα, με εντολή του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, όπου αποφασίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις, ενέργειες και έργα, με στόχο να περιοριστούν στο μέλλον περιστατικά που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ειδικά σε συνθήκες ακραίων φαινομένων.

Το ΟΑΚΑ εκφράζει τη λύπη του προς τους αθλητές, τους αθλούμενους και τους επισκέπτες για τις δυσκολίες και την ταλαιπωρία που ενδεχομένως αντιμετώπισαν.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και στη συνεχή ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, ώστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον άθλησης και φιλοξενίας για όλους».



