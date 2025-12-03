Στο Παναθηναϊκό Στάδιο η Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή «Μιλάνο Κορτίνα 2026»

Έπειτα από ταξίδι εννέα ημερών, η τελετή παράδοσης της Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026» θα γίνει την Πέμπτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Mετά από εννέα ημέρες Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα 2026, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 11:00, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο στάδιο «Σαν Σίρο».

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν θα διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα εισέλθει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος θα την παραδώσει στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες την τενίστρια Τζασμίν Παολίνι και στη συνέχεια στον ποδηλάτη Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας και της επερχόμενης διοργανώτριας χώρας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά θα την παραλάβει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, θα ανάψουν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, θα γίνει η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, κύριο Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο.

Το πρόγραμμα της Τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας