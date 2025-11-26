Στην Αρχαία Ολυμπία έγινε η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και άνοιξε η λαμπαδηδρομία για τους Xειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026.

Σε μια σεμνή τελετή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας έγινε το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Xειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα, που θα γίνουν στη Λομβαρδία το διάστημα 6-22 Φεβρουαρίου 2026.

Οι προβλέψεις για άσχημες κλιματολογικές συνθήκες στην Αρχαία Ολυμπία, αν και δεν επιβεβαιώθηκαν, έφεραν όμως την απόφαση η τελετή να γίνει εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου, με την αφή της Φλόγας να γίνεται πριν από δύο ημέρες.

Η Τελετή Αφής με φόντο το άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου που προσέδωσε μεγάλη αίγλη στην τελετή και ανέδειξε την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και συνεχίζονται χιλιάδες χρόνια μετά, στη σύγχρονη εποχή.

Η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά, παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, τον «χάλκινο» ολυμπιονίκη της κωπηλασίας στο Παρίσι, Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος μαζί με την 56χρονη Στεφανία Μπελμόντο, δύο φορές Ολυμπιονίκης το 1992 στο Αλμπερτβιλ και το 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι στο cross country στο σκι, ήταν αυτοί που μετέφεραν το Ολυμπιακό Φως μέχρι το Μνημείο του Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο, δίπλα από το αρχαίο στάδιο, ανοίγοντας τη λαμπαδηδρομία των 72 ημερών, που θα έχει τελικό προορισμό το Στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου, όπου στις 6 Φεβρουαρίου θα γίνει η Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη συνέχεια η Ολυμπιακή Φλόγα αφού πέρασε από το μνημείο του Βαρώνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, συνέχισε για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με Λαμπαδηδρόμο τον Ολυμπιονίκη και Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Δημοσθένη Ταμπάκο.

Στην Τελετή Αφής παρέστη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, η Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Αντρέα Αμπόντι, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Στην Τελετή Αφής, την Xoρογραφία των Ιερειών και των Κούρων εμπνεύστηκε η μοναδική Χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου με τη μουσική επιμέλεια του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση και τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Ιταλίας η παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών.

Το ποίημα «Το φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα απήγγειλε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννη Στάνκογλου, ενώ την τελετή παρουσίασε η καταξιωμένη δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των επισήμων με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο να λέει μεταξύ άλλων: «Σήμερα, σε αυτή την ιερή γη, μια γη όπου ο ίδιος ο χρόνος φαίνεται να σταματά, όπου οι πέτρες εξακολουθούν να ψιθυρίζουν τις ιστορίες των πρώτων αθλητών είμαστε όλοι εδώ μαζί, για άλλη μια φορά, για ένα Φως που δεν ανήκει σε ένα έθνος, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα.

Για τους αρχαίους, η φωτιά ήταν ένα δώρο από τους Θεούς, ένα σύμβολο ζωής, αγνότητας και αλήθειας. Αλλά, δεν είναι πλέον θεϊκή φωτιά. Είναι μια ανθρώπινη φωτιά η φωτιά του θάρρους, της ενότητας, της συμφιλίωσης.

Αλλά η Φλόγα που άναψε, φέρει ένα βαθύτερο νόημα που διαμορφώθηκε από αιώνες αγώνα, ελπίδας και ανθρώπινης εξέλιξης. Αν σήμερα οι άνεμοι και τα σύννεφα μας παρότρυναν να ανάψουμε νωρίς τη Φλόγα, ας είναι ένα σημάδι ότι η Ολυμπία ανήκει σε όλα τα στοιχεία: τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και την ιερή φωτιά.

Και ακριβώς πίσω μας, στέκεται η Νίκη του Παιωνίου, το φτερωτό σύμβολο της νίκης, που κάποτε υψωνόταν για να γιορτάσει τον θρίαμβο σε έναν κόσμο πολέμων. Σήμερα βλέπει ένα διαφορετικό είδος κατάκτησης: όχι την ήττα ενός εχθρού, αλλά τη νίκη της ειρήνης επί της σύγκρουσης, του ανθρώπινου πνεύματος επί των δικών του περιορισμών.»

H Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι εμφανώς συγκινημένη τόνισε: «Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη στον ελληνικό λαό, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διαφυλάσσοντας την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, διασφαλίζετε ότι αυτή η διαχρονική παράδοση συνεχίζει να εμπνέει τον κόσμο. Κάθε φορά που η Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εδώ σε αυτόν τον ιερό τόπο, μας υπενθυμίζεται από πού προέρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες – και οι διαχρονικές αξίες που αντιπροσωπεύουν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που βιώνω την αφή της Ολυμπιακής φλόγας και είμαι γεμάτη με τόσα πολλά συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Νιώθω ευγνωμοσύνη για το παρελθόν μας, ελπίδα για το μέλλον μας και έμπνευση από αυτά που μας ενώνουν. Το Μιλάνο Κορτίνα θα είναι οι πρώτοι Αγώνες της ζωής μου, και η επιστροφή μου στην Ελλάδα, όπου εξελέγην πρόεδρος πριν από λίγους μήνες, κάνει αυτή τη στιγμή ακόμα πιο ουσιαστική. Νιώθω σαν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον να ενώνονται σε αυτή τη μοναδική στιγμή.

Χαιρετισμός απηύθυνε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος που τόνισε ότι «Η αφή της Φλόγας μάς επιτρέπει να μιλήσουμε ξανά για τις αξίες που δίνουν προσανατολισμό στην ανθρωπότητα. Αξίες που γεννήθηκαν και σφυρηλατήθηκαν εδώ. Αξίες που αναγνωρίζονται ως θεμέλιο της κοινής μας μοίρας. Η συναδέλφωση. Ο σεβασμός στη ζωή. Η δικαιοσύνη. Η αριστεία. Η ευγενής άμιλλα. Η ειρήνη.»

Η λαμπαδηδρομία στην Ελλάδα θα έχει διαρκέσει εννέα μέρες και μέχρι την Πέμπτη (4/12), όταν θα γίνει η παράδοσή της στην ιταλική αντιπροσωπεία στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

H λαμπαδηδρομία στην Ελλάδα

1η ημέρα – Τετάρτη 26/11

Αρχ. Ολυμπία- Πύργος- Αμαλιάδα- Αρχ. Ήλιδα- Λαμπεία- Καλάβρυτα.

2η ημέρα – Πέμπτη 27/11

Καλάβρυτα- Πάτρα- Γέφυρα Ρίο- Αγρίνιο- Καρπενήσι.

3η ημέρα – Παρασκευή 28/11

Καρπενήσι- Καρδίτσα- Μουζάκι- Πύλη- Μέτσοβο.

4η ημέρα – Σάββατο 29/11

Μέτσοβο- Γρεβενά- Κοζάνη- Πτολεμαΐδα- Άργος Ορεστικό-Καστοριά.

5η ημέρα – Κυριακή 30/11

Καστοριά- Φλώρινα- Παλαιός Αγ. Αθανάσιος- Έδεσσα-Σκύδρα- Νάουσα.

6η ημέρα – Δευτέρα 1/12

Νάουσα – Γιαννιτσά – Σέρρες – Δράμα – Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη.

7η ημέρα – Τρίτη 2/12

Θεσσαλονίκη- Ελασσόνα- Πορταριά Πηλίου- Λαμία.

8η ημέρα – Τετάρτη 3/12

Λαμία-Αράχωβα-Λιβαδειά-Κηφισιά-Μαρούσι-ΕΟΕ-Περιστέρι-Αιγάλεω-Καλλιθέα-Νέα Σμύρνη-Ακρόπολη.

9η ημέρα – Πέμπτη 4/12