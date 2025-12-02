Ο καιρός φέρνει αλλαγές στην παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για καταιγίδες την Πέμπτη στην Αθήνα, αλλάζει το πρόγραμμα της τελετής παράδοσης της φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Καλλιμάρμαρο.

Όπως συνέβη και στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα», έτσι και στην τελετή παράδοσης οι προβλέψεις για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έφερε αλλαγές στο αρχικό πρόγραμμα.

Η τελετή είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης (4/12, 11:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο Παναθηναϊκό Στάδιο και όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για λόγους ασφάλειας θα υπάρξουν περικοπές στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα «δεν θα διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης με την εμπλοκή μικρότερου αριθμού συντελεστών».

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ

«H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες "Μιλάνο Κορτίνα 2026 θα περιοριστεί χρονικά, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια και να περιορισθούν οι κίνδυνοι για όλους τους συμμετέχοντες στην εν λόγω Τελετή.

Δεν θα διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης με την εμπλοκή μικρότερου αριθμού συντελεστών.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τη θλίψη για το γεγονός ότι δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της οργανωμένης προσέλευσης των σχολείων και συνεπώς, χιλιάδες μαθητές από ολόκληρη την Αττική δεν θα μπορέσουν να βιώσουν από κοντά μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του Ολυμπιακού κινήματος. Για την ΕΟΕ προέχει η ασφάλεια όλων και ιδίως των μαθητών/τριών.

Παρόλα αυτά, η περιορισμένη διάρκειας Τελετή θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, ξεκινώντας στις 11.00 το πρωί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μεταδιδόμενη ζωντανά από την τηλεόραση, ενώ κανονικά θα συνεχιστεί και η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πιθανότατα καθυστερήσεις.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα και το κύρος της Τελετής να διατηρηθούν στο ακέραιο».