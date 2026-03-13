Γρηγορίου: «Υπάρχει ψυχολογικό βάρος στα αποδυτήρια, τα παιδιά διψούν για νίκες»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου στη NOVA ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Άρη με τον Πανσερραϊκό (14/3, 19:30).

Ο Άρης βρίσκεται σε πίεση, καθώς σε πέντε ματς δεν έχει νίκη και μέχρι στιγμής δεν έχει εξασφαλίσει βαθμολογικά την παρουσία του στο 5-8. O Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει καταφέρει να πάρει τρίποντο μέχρι στιγμής, έχοντας ήττα στη Λεωφόρο και «λευκή» ισοπαλία με τον Ατρόμητο, με την ομάδα του να έχει δύο άστοχα πέναλτι.

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στη NOVA τόσο για το ερχόμενο ματς στην έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού, όσο και στην κατάσταση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου

Για την προσπάθεια του Άρη κόντρα στον Ατρόμητο: «Άφησε την προσπάθεια… Εκεί μείναμε! Μετά από εκείνον τον αγώνα είπα ότι πρέπει να το ξεχάσουμε άμεσα, γιατί ακολουθεί ένα άλλο, πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό. Πράγματι, η προηγούμενη αναμέτρηση άφησε στο μυαλό μας τα δύο χαμένα πέναλτι και την κόκκινη κάρτα σε βάρος μας μετά από διπλή χαμένη ευκαιρία για γκολ που είχαμε, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Πρέπει να κρατήσουμε την προσπάθειά μας.

Ότι προσπαθήσαμε να σκοράρουμε και να νικήσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ακόμη και με δέκα παίκτες! Πρέπει να κρατήσουμε τη νοοτροπία που αρχίζουν και αποκτούν τα παιδιά. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν το δρόμο και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς, που είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες».

Για το πώς διαχειρίζονται οι Κιτρινόμαυροι το γεγονός ότι στα τελευταία πέντε παιχνίδια δεν έχουν νίκες: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ψυχολογικό βάρος στα αποδυτήρια, καθώς αυτά τα παιδιά ενώ διψούν να πάρουν νίκες, και το θέλουν αυτό πιο πολύ από όλους μας, δεν τις παίρνουν. Όταν δεν έρχονται οι νίκες, όλα γίνονται πιο δύσκολα.

Αυτό το βάρος προσπαθούμε να αποβάλουμε. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά στις προπονήσεις και η προσπάθεια που κάναμε στους δύο αγώνες, που είμαι εγώ στην ομάδα, πολύ σύντομα θα αποφέρει αυτό που άπαντες θέλουμε, δηλαδή νίκες!».

Για το γεγονός πως ο Πανσερραϊκός έχει καλή εικόνα και καλά αποτελέσματα τελευταία, ενώ είναι είναι ουραγός: «Για τον Πανσερραϊκό όλοι πίστευαν ότι θα υποβιβαστεί. Τελευταία, όμως, έχει κάνει νίκες, που τον έχουν ανεβάσει και τον έχουν κάνει να ελπίζει για τη σωτηρία του. Άρα, η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται σε καλή ψυχολογική διάθεση. Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό.

Πρέπει να πάμε εκεί και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, με τη δική μας αγωνιστική φιλοσοφία. Πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές μας, τόσο στον ανασταλτικό τομέα, όσο και στον επιθετικό.

Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις φάσεις εκείνες, που θα μας φέρουν γκολ, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας και μόνο γι’ αυτό δουλεύουμε».

Γα το αν κρίνει ότι είναι έτοιμοι ψυχολογικά οι παίκτες του: «Είναι καλά προετοιμασμένοι οι παίκτες μου! Γνωρίζουν τις συνθήκες του αγώνα, ότι οι αντίπαλοι θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Είμαστε έτοιμοι ως ομάδα για κάθε συνθήκη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πιστεύω ότι θα πάρουμε το τρίποντο».