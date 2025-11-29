Η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026» το βράδυ του Σαββάτου έφθασε στην Καστοριά, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να ανάβει τον βωμό.

Η τέταρτη ημέρα της λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026» ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (29/11) από το Μέτσοβο και ολοκληρώθηκε στη μαγευτική Καστοριά, όπου η Ολυμπιακή Φλόγα θα διανυκτερεύσει.

Η διαδρομή ήταν γεμάτη συγκίνηση και δυνατές στιγμές, καθώς πέρασε από πόλεις που την υποδέχτηκαν με θερμό κλίμα και πλούσιες τοπικές εκδηλώσεις.

Αφού διέσχισε τα Γρεβενά, η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στην Πτολεμαΐδα, όπου ο Ολυμπιονίκης της πάλης Ιορδάνης Κωνσταντινίδης άναψε τον βωμό.

Η Ολυμπιακή Φλόγα συνέχισε την πορεία της και έφτασε στην Κοζάνη, με τον αργυρό παγκόσμιο πρωταθλητή του ταεκβοντό Απόστολο Τεληκωστόγλου να ανάβει τον βωμό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Επίσης, οι Σωτήρης και Γιώργος Τσιανάκας, οι οποίοι κατάγονται από την πόλη αλλά ζουν στην Αυστραλία, έτρεξαν κρατώντας την Ολυμπιακή Φλόγα στα χέρια τους γεμάτοι συγκίνηση και περηφάνια για την πατρίδα τους. Τα δύο αδέρφια ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα για να συμμετάσχουν στη Λαμπαδηδρομία και να τιμήσουν την Ολυμπιακή Φλόγα, συγκινώντας όσους βρέθηκαν εκεί.

Η διαδρομή της Φλόγας συνεχίστηκε προς το Άργος Ορεστικό, με τους κατοίκους να την υποδέχονται με μια ιδιαίτερα θερμή τελετή. Η πλατεία γέμισε από κατοίκους με παραδοσιακές φορεσιές, όμορφα ψηφιδωτά και ζωγραφιές αφιερωμένες στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τα σχολεία του Άργους Ορεστικού.

Η διαδρομή κορυφώθηκε με την άφιξη στην Kαστοριά όπου η Ολυμπιονίκης Ευαγγελία Αναστασιάδου έτρεξε με τη δάδα. Ακολούθησαν οι Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας Ιωάννης Χρήστου και Ζωή Φίτσιου, με την τελευταία να παραδίδει τη Φλόγα στον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο Διαμαντίδης άναψε τον βωμό στην κεντρική πλατεία της Ολυμπιακής Φλόγας, μέσα σε πλήθος κόσμου, παιδιών, αθλητών και συλλόγων κωπηλασίας και ταεκβοντό που είχαν συγκεντρωθεί για να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική στιγμή.

Η ημέρα έκλεισε με έντονη συγκίνηση και γιορτινή ατμόσφαιρα, τιμώντας τον διαχρονικό συμβολισμό και την ιστορία που συνοδεύουν την Ολυμπιακή Φλόγα.

Την Κυριακή (30/11), η Λαμπαδηδρομία θα συνεχιστεί στη Φλώρινα, θα περάσει από τον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, την Έδεσσα, τη Σκύδρα, πριν φθάσει τη Νάουσα, όπου και θα διανυκτερεύσει.