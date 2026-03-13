Αθανασιάδης: «Πρέπει να νικήσουμε τα τελευταία παιχνίδια, ο Πανσερραϊκός δεν είναι αδιάφορος»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αθανασιάδη στη NOVA ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Άρη με τον Πανσερραϊκό (14/3, 19:30).

Ο Άρης καλείται να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί πέντε αγωνιστικών δίχως τρίποντο και να επιστρέψει στις νίκες στο ερχόμενο ματς με τον Πανσερραϊκό. Ο τερματοφύλακας των Θεσσαλονικιών, Γιώργος Αθανασιάδης, μίλησε στη NOVA τόσο για το παιχνίδι με τους Σερραίους, όσο και για την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αθανασιάδη

Για το πώς διαχειρίζονται ο ίδιος και οι συμπαίκτες του το γεγονός ότι δεν πήραν νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια: «Ειδικότερα στον αγώνα με τον Ατρόμητο, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή. Έπρεπε να νικήσουμε 3-0!

Παρόλο που μείναμε με δέκα παίκτες, πάλι ήμασταν καλύτεροι από τους αντιπάλους μας και δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Αυτό που κρατήσαμε μετά από αυτό το παιχνίδι και μας βοηθάει για τη συνέχεια είναι ότι ήμασταν “μαζεμένοι” ως ομάδα και ότι είχαμε πολύ καλή αγωνιστική εικόνα».

Για το αν αυτή η εικόνα είναι που τους δίνει αισιοδοξία για τη συνέχεια: «Mας δνει αισιοδοξία, αλλά πρέπει να πάρουμε και τα θετικά αποτελέσματα στα επόμενα παιχνίδια, γιατί αυτά μένουν κι αυτά δίνουν βαθμούς. Μένουν δύο πολύ κρίσιμα για εμάς παιχνίδια, που πρέπει να τα κερδίσουμε! Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε».

Γιατο αν οι Κίτρινοι αισθάνονται ότι πιέζονται από τους άμεσους ανταγωνιστές τους για την είσοδο στα Play Off 5-8: «Υπάρχει πίεση! Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Παίζουν κι οι άλλες ομάδες. Είμαστε κοντά με πολλούς στη βαθμολογία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να νικήσουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια και μετά να δούμε τι θα γίνει».

Για τον αυριανό αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό: «Ο Πανσερραϊκός είναι σοβαρή ομάδα, παρόλο που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Στα τελευταία παιχνίδια του παίζει πολύ καλά. Έχει πάρει βαθμούς, που τον έχουν ανεβάσει. Οι παίκτες του Πανσερραϊκού δεν είναι αδιάφοροι. Στο μεταξύ μας παιχνίδι πρέπει να μπούμε σοβαροί».

Για το πώς η ομάδα πρέπει τακτικά να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό: «Πρέπει τακτικά να είμαστε το ίδιο όπως με τον Ατρόμητο, σοβαροί, συγκεντρωμένοι και επιθετικοί, χωρίς να απειληθούμε στην άμυνα. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να νικήσουμε τον Πανσερραϊκό».