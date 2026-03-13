Ο Ολυμπιακός αναγκαστικά λόγω του περιορισμού των ξένων στην Ελλάδα πρέπει να κόβει παίκτες από κάθε αποστολή του.

Ο Αντρέ Λουίζ ήταν ο ξένος που κόπηκε από την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο ενώ εκτός θα είναι και ο τιμωρημένος Μπρούνο, που επίσης λογίζεται ως ξένος. Με αφορμή το γεγονός αυτό - και την συγκεκριμένη απόφαση του κόουτς Μεντιλίμπαρ - έχει την σημασία του να δούμε ξανά τον αριθμό των ξένων στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού αλλά και τους κοινοτικούς.

Υπάρχει και ξεχωριστή παράμετρος των Βέζο και Ζέλσον που λογίζονται ως Πορτογάλοι και ο Ζέλσον φυσικά υπήρξε διεθνής με την Εθνική ανδρών των Ιβήρων. Και οι δύο αυτοί παίκτες έχουν καταβολές από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι κανένας εκ των στράικερ των Πειραιωτών δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Ούτε ο Ελ Καμπί, ούτε ο Ταρέμι και ούτε και ο Κλέιτον.

Οι ξένοι

Φρανσίσκο Ορτέγα: Αργεντινή

Μπρούνο Ονιεμαέτσι: Νιγηρία

Ροντινέϊ: Βραζιλία

Γιουσούφ Γιαζίτζι: Τουρκία

Αντρέ Λουίζ: Βραζιλία

Κλέιτον: Βραζιλία

Μέχντι Ταρέμι: Ιράν

Οι κοινοτικοί