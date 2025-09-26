Τον τίτλο της πρωταθλήτρια κόσμου στο Beach Wrestling U17 κατέκτησε η Έλενα Ζαϊμίδου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην παραλία της Κατερίνης.

Μία πολύ σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα πέτυχε η Έλενα Ζαϊμίδου, η οποία αναδείχθηκε σε πρωταθλήτρια κόσμου στο Beach Wrestling U17 στην κατηγορία -75 κιλών.

Χωρίς αμφιβολία, η νεαρή αθλήτρια ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, νικώντας τις Φούλερ (Αμερική) Ζαπάτα (Ισπανία) και Φαμπριτσί (Γαλλία) για να φτάσει έως τα ημιτελικά.

Στο ματς της τετράδας ήρθε αντιμέτωπη με την Βάεστερ από την Εσθονία, επικρατώντας με 2-0, για να προκριθεί στον τελικό και να βρει απέναντί της ακόμη μία Αμερικανίδα. Κόντρα στην Χάιντεν, μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, αλλά με ανατροπή έκανε το 4-1 και κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου.

Παράλληλα με το χρυσό μετάλλιο της Ζαϊμίδου, η «γαλανόλευκη» κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο της κατάταξης, κατακτώντας ακόμη μία κορυφή. Στο σύνολο η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση με 50 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την Γαλλία με 42β. και την Αμερική με 32β.

